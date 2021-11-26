İKAME İŞLEMLERİNDE KULLANILAN ÖZEL POZ LİSTELERİ GÜNCELLENMİŞTİR - Haberler
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İKAME İŞLEMLERİNDE KULLANILAN ÖZEL POZ LİSTELERİ GÜNCELLENMİŞTİR

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İKAME İŞLEMLERİNDE KULLANILAN ÖZEL POZ LİSTELERİ GÜNCELLENMİŞTİR

İKAME İŞLEMLERİNDE KULLANILAN ÖZEL POZ LİSTELERİ GÜNCELLENMİŞTİRÖdeme öncesi süreçte faydalanıcıların kullanımına sunulmuş olan 'İkame İşlemlerinde Kullanılacak Özel Poz Tablosu' ve 'İkame İşlemlerinde Kullanılacak Özel Poz Analizleri' listeleri güncellenmiştir.

İKAME İŞLEMLERİNDE KULLANILAN ÖZEL POZ LİSTELERİ GÜNCELLENMİŞTİRÖdeme öncesi süreçte faydalanıcıların kullanımına sunulmuş olan 'İkame İşlemlerinde Kullanılacak Özel Poz Tablosu' ve 'İkame İşlemlerinde Kullanılacak Özel Poz Analizleri' listeleri güncellenmiştir. İlanen duyurulur.

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