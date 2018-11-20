İka Yönetim Kurulu Kilis'te Toplandı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Kasım Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Kilis'te toplandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Kilis'te 2019 ajans çalışma faaliyetleri, mali destek programları ile "Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı gündem maddeleri görüşüldü.

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yapılan görüşmelerde, sanayide yerlileşme, üretim, yatırım, Ar-Ge destekleri, markalaşma ve ulusal pazarlara erişim gibi sorunlar tartışılarak sorunlara çözüm önerileri geliştirildi.

Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile İpekyolu Ajans Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz katıldı.