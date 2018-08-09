İka Yönetim Kurulu Kilis'te Toplandı
İpek Yolu Kalkınma Ajansının (İKA) aylık olağan yönetim kurulu toplantısı Kilis'te yapıldı.
İpek Yolu Kalkınma Ajansının (İKA) aylık olağan yönetim kurulu toplantısı Kilis'te yapıldı.
Kilis Valiliği Yavuz Sultan Selim Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kilis İl Genel Meclis Başkanı Metin Karakuş, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz katıldı.
Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ajans faaliyetleri ve 2018 yılında uygulanması öngörülen sonuç odaklı programlar görüşüldü.