İka'nın Yatırım Hizmetleri

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak 2010-2018 yılları arasında bölgemize yaklaşık 150 milyon lira destek sağladık. Sağladığımız bu destek bölgemizde 248 milyon liralık yatırıma aracı oldu." ifadelerini kullandı.

Akyılmaz, yazılı açıklamasında, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kalkınmayı sağlayacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Mali desteklerin yanında girişimci projelerin bölgeye kazandırılmasında öncü olduklarına dikkati çeken Akyılmaz, şunları kaydetti:

"İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak 2010-2018 yılları arasında bölgemize yaklaşık 150 milyon lira destek sağladık. Sağladığımız bu destek bölgemizde 248 milyon liralık yatırıma aracı oldu. Gaziantep Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile sanayi ile iş birliği içinde "odaklı eğitimler" verilip işletmelerin kalifiye personel sorunlarına çözüm üretilecek. Kadınlarımızın iş hayatına hazırlanacağı Kadın Girişimci Destek Merkezi projesi ile kadınlarımızı eğitimlerini tamamlayarak onların ekonomiye katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi Projesi ile bölgemizde girişimcilik ve Ar-Ge kültürünün gelişmesine, teknoloji odaklı, katma değeri yüksek ürün üretimine geçişe katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Herhangi bir yatırımcının tüm izin ve ruhsat işlemlerini tek bir merkezden takip ve temin edebileceği "Tek Durak Ofis" uygulamasını başlattıklarını ifade eden Akyılmaz, Gaziantep'in zengin gastronomi kültürünün bilişim teknolojileri ile desteklenmesi, yeni yazılım ve donanımların geliştirilerek şehrin tanıtımına katkıda bulunulması amacıyla dünyada ilk defa Gastrobilişim Hackathon'u düzenlendiklerini belirtti.

Adıyaman'da da doğal, tarihi ve kültürel mirasın değerlendirilmesi, kültür-sanat olanaklarının artırılmasına yönelik alt yapı ve restorasyon projelerine destek verdiklerini kaydeden Akyılmaz, Kahta Yeni Kale, Adıyaman Tuzhanı ve Oturakçılar Pazarı, Beşpınar Vadisi, Gerger Kanyonları, farklı ilçelerde açılacak çok amaçlı kültür merkezleri, Çelikhan Yüzen Adalar gibi tarihi ve doğal eserlerin turizme kazandırılması çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Kilis'i organik tarım merkezi haline getirecek projeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Akyılmaz, zeytinyağı ve salamura zeytin üretim tesisinin kurulması ve marka oluşturulması noktasında destek olduklarını, kentin tanıtılması ve yatırımcılara yön verilmesi amacıyla çeşitli analiz çalışmaları yaptıklarını kaydetti.