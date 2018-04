İka'nın Uluslararası Tanıtımı Gaziantep'e Ödül Getirdi

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın bölgenin yatırım ekosistemine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Gaziantep, Avrupa'da En iyi Yabancı Yatırımcı Stratejisine Sahip Büyük Şehirler kategorisinde en iyi 10 şehir arasına girerek, ödüle layık görüldü.

Financial Times Gazetesinin bir yayın kuruluşu olan Fdi Intelligence'in her yıl düzenli olarak yapmış olduğu ve sadece Avrupa'dan şehirlerin aday olabildiği "European Cities and Regions of The Future 2018/19 yarışma programında İpekyolu Kalkınma Ajansı girişimiyle Gaziantep, Avrupa'da en iyi yabancı yatırımcı stratejisine sahip büyük şehirler kategorisinde en iyi 10 şehir arasına girerek ödüle layık görüldü. Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen ödül töreninde İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz'a plaket takdim edildi.

Financial Times şirketinin bir parçası olan fDi Intelligence küresel çaptaki en büyük FDI mükemmellik merkezidir. Yabancı yatırım alanında uzmanlaşmış olan merkez, 2018 yılına dair geleceğin Avrupa şehirleri ve bölgeleri listesini yayınladı. Avrupa'daki şehirlerin ekonomik, iş ve finansal gücüne göre sıralamasını yapan çalışmada Gaziantep 9. Seçildi. Yatırım ortamındaki gelişim, ekonomik kalkınma ve iş ortamındaki büyüme gibi kriterlerle öne çıkan Gaziantep, Avrupa'daki büyük merkezlerin önüne geçti.

"Tek Durak Ofis" ilk meyvesini verdi

İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisi bünyesinde 2017'de kurulan "Tek Durak Ofis" uygulaması ilk meyvesini verdi. Bölgeye yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcılara teknik destek ve danışmanlık hizmeti veren "Tek Durak Ofis" uygulaması, özellikle yabancı yatırımcılara firma kuruluş işlemleri, izin ve ruhsat işlemleri, yatırım yeri tahsis işlemleri, Türk vergi sistemi, yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi ve insan kaynağı tedariki gibi konularda verdiği destekle yabancı yatırımcılara önemli kolaylık sağlıyor. Tek Durak Ofisi aracılığıyla yapılan hizmetler kısa sürede Avrupa'dan Gaziantep'e ödül getirdi. fDi Intelligence'in Gaziantep Yatırım Destek Ofisi ile yaptığı mülakat sonucu Gaziantep Avrupa'da ki şehirlerin ekonomik, iş, yatırım ve finansal gücüne göre Gaziantep 9. Seçildi. Gaziantep kazanmış olduğu bu ödülle yabancı yatırımcı için Avrupa'daki en iyi yatırım stratejisi olan ve yatırımcının A'den Z'ye tüm işlemlerini Tek Durak Ofis anlayışı ile yerine getiren bir şehir konumuna gelmiş olacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "Tanıtım ve markalaşmanın önem taşıdığı günümüzde böyle bir dergiden ödül alarak Marka Şehir Gaziantep algısına İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak önemli bir katkı sunmanın gururunu yaşamaktayız" dedi.

"İşlemlerini tek bir merkezden halledebilecek"

Akyılmaz, "Ajansımız bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofislerimiz, Ajansın bir diğer önemli ve dışa bakan yüzü olup yerli ve yabancı yatırımcının yerel danışmanı gibi çalışan bir birimdir. Yatırım Destek Ofislerimiz, bölgemizin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak, İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek, yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, yatırımları izlemek, İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak gibi görevleri üstlenmektedir. Gaziantep Yatırım Destek Ofisimizde bölgeye gelen yatırımcının işini kolaylaştırmak için 2017'de "Tek Durak Ofis" hizmeti sunmaya başladık. Bu sistemle izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden gerçekleştirilecek. Dolayısıyla herhangi bir yabancı yatırımcı tüm izin ve ruhsat işlemlerini tek bir merkezden halledebilecek" şeklinde konuştu. Ajansın bölgenin yatırım olanaklarını dünyaya tanıtmak adına önemli çalışmalar yaptığına dikkat çeken Akyılmaz, "Ajans olarak her geçen gün hizmet kalitemizi ve bilinilirliğimizi artırıyoruz. Bu ödülle de çabalarımızın karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Bu ödülün Gaziantep'in yurtdışında daha fazla tanınmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP