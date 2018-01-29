İka'nın Çalışmaları Sonuç Vermeye Başladı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, yabancı yatırımcıları bölgeye davet ederek, bölgede yatırım ekosistemi ve fırsatları anlattıklarını, görüşmeler neticesinde sektörel bazda önemli dönüşler aldıklarını bildirdi.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk sahaları olan Gaziantep, Adıyaman, Kilis'teki fırsatları yatırımcılara anlattıklarını belirtti.

Yatırımcıyı bölgeye çekmek için sürekli bir gayret içinde olduklarını ifade eden Akyılmaz, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağladık. Hazırladığımız Türkçe ve İngilizce dokümanlarla yatırımcılarımızı, yatırım prosedürleri, yatırım ekosistemi şirket kurulumu, devlet teşvikleri hakkında detaylı bilgilendirdik. Bunun yanında yabancı yatırımcıları bölgemize davet ederek bölgemizin yatırım ekosistemi ve fırsatlarını anlattık. Görüşmelerimiz neticesinde sektörel bazda önemli dönüşler aldık. Bölgemize katma değer katacak yatırımlarda ajans olarak her türlü desteği vermeye hazırız."

Yatırımcıya danışmanlık

Akyılmaz, bölgeye yatırım yapacaklara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, gelen yatırımcılara yerel danışman gibi hizmet verdiklerini anlatarak, bu kapsamda yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırdıklarına dikkati çekti.