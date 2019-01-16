İka Mali Destek Programları Tanıtım Toplantısı Yapıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) aylık olağan yönetim kurulu ve 2019 mali destek programları tanıtım toplantısı, Gaziantep Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İKA dönem başkanı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in katılımıyla, Valilik toplantı salonunda düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, ajans faaliyetleri ve gündem maddeleri ele alındı.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'ın sunumuyla başlayan toplantıda konuşan Kilis Valisi Soytürk, İKA'nın nitelikli insan kaynağı, mali enstrümanları ve yatırım danışmanlık hizmetleriyle bölgenin kalkınmasında önemli bir misyon üstlendiğini belirtti, ajansın kurulduğu günden bu yana destek verdiği 879 projeyle bölgede toplam 241,5 milyon liralık yatırımın hamisi olduğunu ifade etti.

İKA'nın kurulduğu 2010 yılından bu yana yaşam kalitesi yüksek, beşeri sermayesi güçlü, rekabetçi, yenilikçi, Orta Doğu'nun çekim merkezi İpekyolu'nu inşa etme çabası içerisinde olduğunu kaydeden Vali Soytürk, "Ajansımız, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'nın bölgemizdeki tek yararlanıcı ili olan Gaziantep'te toplam bütçesi 40,3 milyon lira olan 5 önemli model projeye destek vermiştir. Bu projeler, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yürütülen Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası Projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Merkezi Biyogaz Üretim Tesisi Projesi, Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen Mecidiye Hanı Restorasyon Projesi, Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülen Ayakkabı Test Laboratuvarı ve Akreditasyon Merkezi Projesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından yürütülen Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi Projesidir." açıklamasında bulundu.

Ajansın 2018 yılında proje destekleri dışında yerli ve yabancı yatırımcılara tek durak ofis stratejisiyle danışmanlık hizmeti ve yatırım teşvik belgesi açma ve kapama hizmeti de verdiğini aktaran Soytürk, bu hizmetleriyle Avrupa'da "En İyi Yabancı Yatırımcı Stratejisine Sahip Şehirler" kategorisinde Gaziantep'in ilk 10'da yer almasının sağlandığını ifade etti.

Kaynak: AA