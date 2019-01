İKA Mali Destek Programları tanıtım toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'a yönelik faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Mali Destek Programları Tanıtım Toplantısı İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kilis Valisi Recep Soytürk Başkanlığında gerçekleşti.

Valilik Amfi Salonunda gerçekleşen toplantıya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis valileri, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Kurum Müdürleri ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri katıldı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Mali Destek Programları Tanıtım Toplantısında konuşan İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "Ajansımız 2019 yılı içerisinde, Mali Destek Programları, Fizibilite Desteği Programı, Teknik Destek Programı, Güdümlü Projeler Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı aracılığıyla bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam edecektir. Ajansımız paydaşları ile işbirliğinde Gastronomi Turizmi ve Tarımda Rekabetçilik sonuç odaklı programlarını hazırlayarak yürürlüğe koymuştur. Ajansımız bu iki sonuç odaklı program dışında kalan çalışma konularını ise yerel kalkınma fırsatları programı altında çalışmaktadır" dedi.

Gastronomi turizmi mali destek programına 10 milyon TL bütçe

Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı ve Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında toplam 24 Milyon bütçe ayırdıklarını belirten Akyılmaz, "Gastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Programımız TRC1 Bölgesi'nin gastronomi alanında var olan potansiyelinin değerlendirilerek bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesini amaçlarken, Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Programımız TRC1 Bölgesinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesini amaçlamak üzere tasarlanmıştır. Her iki sonuç odaklı program kapsamında hazırladığımız toplam 24 Milyon bütçeli 2 yeni mali destek programı hakkında bugün sizlere genel bir tanıtım yapacağız. Bu programlardan ilki olan Gastronomi Turizmi MDP için 10 Milyon TL, Tarımda Rekabetçilik Programı için ise 14.Milyon TL'lik bir fon tahsis edilmiştir" şeklinde konuştu.

Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı kapsamında sunulabilecek örnek projelere değinen Akyılmaz, "Gastronomi Turizmi Mali Destek Programının öncelikleri arasında, Gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması, Gastronomide marka sayısının ve marka bilinirliğinin arttırılması, Gastronomide yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi yer almaktadır. Bu program kapsamında sunulabilecek başlıca örnek proje konuları şunlardır: Gastronomi hizmet sektöründe çalışanlara görgü kuralları, servis, sunum, tasarım, hijyen vs. konularında eğitim verilmesi ve eğitim altyapısının geliştirilmesi, Yöresel yemekleri yaygınlaştırmak için yemek kursları ve yarışmaları vb. çalışmalar, Gastronomi sektöründe hizmet standartlarının geliştirilmesi ve bu kapsamda sertifikasyon sisteminin kurulması, TRC1 Bölgesi için önem arz eden ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınması, Geçmişten gelen yöresel yemek hikayelerinin basım yayın çalışmaları, Gastronomi alanında kütüphane kurulması, TRC1 Bölgesi'ne özgü ürün, baharat, otların araştırılması, geliştirilmesi, işlenmesi, kullanım alanlarının yaygınlaştırılması ve marka-tanıtım çalışmalarına ilişkin projeler, Franchising sistemlerinin geliştirilmesi, Bölge için önem arz eden lezzetlerin yenilenerek pazara sunulması, Dondurulmuş yöresel gıda üretimi yapan işletmelerin kapasitelerinin arttırması, Yöresel lezzetlerle dünya mutfaklarını buluşturma etkinlikleri" ifadelerini kullandı.

"Hem kar amacı güden hem de gütmeyen kurumlar başvurabilir"

Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programının da hem kar amacı güden kurumlara hem de kar amacı gütmeyen kurumların başvurusuna açık olacağını belirten Akyılmaz, "TRC1 Bölgesinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesini amaçlamak üzere tasarlanan Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programımız hem kar amacı güden kurumlara hem de kar amacı gütmeyen kurumların başvurusuna açık olacaktır. Bu program kapsamında, kar amacı Gütmeyen kurumlara verilebilecek proje mali desteği oransal olarak yüzde 90 olup, bu oran maksimum 600 bin TL'lik proje desteğine tekamül ederken, kar amacı Güden kuruluşlara verebilecek proje mali desteği oransal olarak yüzde 50 olup, bu oran maksimum 600 bin TL'lik proje desteğine tekamül etmektedir. Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programına başvuru yapabilecek Uygun Kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında, Kamu Kurumları, Üniversiteler, Mahalli İdareler, Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Odalar, Borsalar, Birlikler, Sivil Toplum Örgütleri ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif ve Birlikler yer alırken, Başvuru yapabilecek uygun Kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında, ilgili vergi dairesine mükellef kaydı ve ilgili odaya üyelik kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Proje başvuruları 25 Ocak 2019'da başlayacak

Proje başvurularının 25 Ocak 2019'da başlayacağını belirten Akyılmaz, "Ajansımıza sunulan projeler mali ve teknik incelemeye tabi tutulurken; Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi, İlgililik, Yöntem, Sürdürülebilirlik, Bütçe ve Maliyet Etkinliği olmak üzere 5 farklı kriter üzerinden değerlendirilmektedir. Bir projenin başarılı kabul edilmesi için en az 65 puan alması gerekmekte olup, bu 65 puan'ın da en az 13 puan'ının mali kapasite ve işletme kapasitesinden, 16 puanının ise ilgililik kriterinden alması gerekmektedir. Proje başvuruları 25 Ocak 2019'da başlayacak olup, 18 Mart 2019 Tarihinde sona erecektir" diye konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kilis Valisi Recep Soytürk ise, "İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz 2010 yılından beri Yaşam Kalitesi Yüksek, Beşeri Sermayesi Güçlü, Rekabetçi ve Yenilikçi, Orta Doğu'nun Çekim Merkezi İpekyol'unu inşa etme çabası içindeyiz. Nitelikli insan kaynağı, mali enstrümanları ve yatırım danışmanlık hizmetleri ile bölgemizin kalkınmasında önemli bir misyon üstlenen ajansımız kurulduğu günden beri destek verdiği 879 proje ile bölgemizde toplam 241,5 milyon TL'lik yatırımın hamisi olmuştur. Ajansımız, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programının bölgemizdeki tek yararlanıcı ili olan Gaziantep'te toplam bütçesi 40,3 milyon TL olan 5 önemli model projeye destek vermiştir. Bu projeler şunlardır, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yürütülen Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası Projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Merkezi Biyogaz Üretim Tesisi Projesi, Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen Mecidiye Hanı Restorasyon Projesi, Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülen Ayakkabı Test Laboratuvarı ve Akreditasyon Merkezi projesidir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından yürütülen Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi Projesidir. Ajansımız güdümlü projeler programı kapsamında da bölgemizde toplam 20,5 milyon bütçeli 5 önemli model projeye destek vermiştir. Bu projeler, Gaziantep Sanayi Odası tarafından yürütülen Gaziantep Mesleki Eğitim Kompleksi Projesi, Kilis ilimizde Kocabeyli - Karaçavuş - Süngütepe ve Saatli Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yürütülen Organik Zeytinle Gelen Sağlık, Sofralarda Salamuralık Projesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından yürütülenAkıllı Referans Bina İnovasyon Merkezi Projesi, Adıyaman İl Özel İdaresi koordinasyonunda Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ortaklığında yürütülmekte olan Adıyaman Sanayisini Geliştirme Merkezi Projesi, Gaziantep Sanayi Odası tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülmekte olan 'Kadın Girişimci Destek Merkezi Projesi'dir" sözlerine yer verdi.

"46 proje devam ediyor"

Vali Soytürk 46 projenin devam ettiğini belirterek, "Ajansımız tarafından 2018 yılında uygulanan mali destek programları, bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çeşitlendirilmiştir. Bu dönemde kar amacı güden kurumlara yönelik, Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması ve Yenilikçi İşletmeler (YENI), kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik ise Organik Tarım (OT), Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programları tasarlanarak bu 5 program için toplam bütçesi 31 Milyon TL olan proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Söz konusu programlar itibariyle destek almaya hak kazanan kurumlar belirlenmiş ve sözleşmeler imzalanmıştır. Programlar kapsamında Adıyaman'da 17, Gaziantep'te 20 ve Kilis'te 9 olmak üzere toplam 46 projenin uygulaması devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Başarılı çalışmalar"

Bölgenin kalkınmasına destek sağlayan başarılı çalışmalar hakkında bilgi veren Soytürk, "2018 yılında mali destek programlarımız aracılığıyla yürütülen projeler kapsamında bölgemizin kalkınma ekosistemine katkı sağlayan başarılı çalışmaların bazıları şunlardır, İşletmelerdeki enerji kullanımını kontrol edecek bir izleme ve yönetim sisteminin kurulması, Halihazırda yurtdışından yüksek girdi maliyetleri ile ithal edilen ve alerji teşhisinde kullanılan test solüsyonlarının yerli üretimi, Bölgemizde faaliyet gösteren 4 firmada AR-GE merkezi kurulumu, İmalat sanayide enerji verimliliği sağlayacak iyi uygulamaların yapılması, Adıyaman'da kültürel mirasın önemli örneklerinden Yeni Kale ve Tuz Hanının restorasyonu, Tarihi Oturakçılar Pazarı'nın sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Beşpınar Rekreasyon alanın iyileştirilmesi, Çelikhan Kültür Merkezi yapımı, Gerger Kadın Kültür Evi, Kahta İnovasyon Destekli Kültür Merkezi, Kilis'te Mercidabık Savaşı'nın yapıldığı Yavuzlu Köyünde Kültür Evi, Yavuz Sultan Selim Anıtı ve Tören Alanının çevre düzenlemesi, Kilis Kültür ve Sanat Merkezi, tarihi Kilis Evleri'nin restorasyonu,

Gaziantep'te Şahinbey Diriliş Parkının yapılması, Fırat Kültür koridorunun oluşturulması, Nizip Kültür Evi, Oğuzeli Deliklitepe Rekreasyon alanının düzenlenmesi, somut olmayan kültürel araştırmaları merkezinin kurulması, 'Mobil Çevre Eğitim Aracı', 'Güvenli Trafik İçin Bilinç ve Nezaket' ve 'Kent İçi Trafikte Bisiklet ile Yeni Bilinç Oluşturulması',Şahinbey yöresel mutfak projesi, Geleneksel Bakır İşlemeciliğin Yaygınlaştırılması, Ahilik Anlayışının Sürdürülmesi, Gaziantep'teki Suriyelilerin Başarı Hikayesi gibi projelerle ile sosyal ve kültürel konularda kentlilik bilinci oluşturacak etkinliklerin yapılması, Bölgemizde Organik Arıcılığın ve Organik Badem Üretimin ekonomiye katkısının arttırılması, Organik Antep fıstığında Aromanın iyileştirilmesidir" dedi.

Vali Soytürk, "Ajansımız 2018 yılında proje destekleri dışında yerli ve yabancı yatırımcılara tek durak ofis stratejisi ile danışmanlık hizmeti ve yatırım teşvik belgesi açma ve kapama hizmeti de vermiş olup, bu hizmetleri ile Avrupa'da En İyi Yabancı Yatırımcı stratejisine sahip Şehirler kategorisinde Gaziantep'in ilk 10'da yer almasını sağlamıştır. Ajansımız 2018 yılında GastroAntep Uluslararası Gastronomi Festivali, İstanbul Yenikapı'da Adıyaman Tanıtım Günleri, Kilis Zeytin, Zeytinyağı ve Yöresel Ürünler Tanıtım Günü etkinliklerinin düzenlenmesine katkı sağlamış, gastronomi alanında yeni nesil girişimcilik ve tasarım yarışması düzenlemiş ve Türkiye Pakistan İş Forumu'na da ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca bölgemizin kalkınma sürecine yön verecek TRC1 İlleri Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi, yatırım ortamı tanıtım filmi, Kilis İli Ekonomik Vizyon Belgesi, TRC1 Bölge sanayisinin sorunları ve çözüm önerileri raporu ve 11.Kalkınma Planı Bölge toplantıları sonuç raporu ajansımız tarafından hazırlanmıştır. 2019 yılında Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Programı veGastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Programları uygulamaya devam edecek olan ajansımız bu alanlarda mali destekler, fizibilite desteği ve teknik destek proje başvuruları almaya devam edecektir" sözcüklerini kullandı.

Ajansın 2019 yılı içinde çeşitli raporlar hazırlayacağını ifade eden Soytürk, "Ajansımız ayrıca 2019 yılı içerisinde paydaşları ile birlikte bölgesel kalkınma odaklı çeşitli araştırma raporları ve strateji belgeleri hazırlayacaktır. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar şunlardır. TRC1 Bölgesi Göç Profili, Göç Araştırması ve Bölgesel Düzeyde Kalkınmaya Duyarlı Göç Stratejileri Belgesi, Gaziantep İmalat Sanayi Verimlilik Araştırma Raporu, TRC1 Bölgesi'nde Tarımın İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Arttırılması Araştırması, TRC1 Bölgesi Tarımsal Üretim ve Kalkınma Kooperatifleri İhtiyaç Analizi Çalışması, Badem Hedef Pazar Analizi, Adıyaman Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Araştırması, Kilis Üzüm Araştırma Raporu, Adıyaman Etsiz Çiğköfte Sektör Raporu, Mali Destek Programları Etki Değerlendirme Analizi, TRC1 Bölgesi Gastronomi Turizm Stratejisidir. Faaliyetlerini her yıl çalışma programlarında planlayan ve uygulamaları buna göre gerçekleştiren Ajansımız, 2019 yılı Çalışma Programı kapsamında da tasarladığı faaliyetler ile oluşturulan Sonuç Odaklı Programlar ve Yerel Kalkınma Fırsatları doğrultusunda bölgemizin gelişmesine hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu.

