İka Kasım Ayı Toplantısı Üniversite de Yapıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Kasım ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında üniversite de yapıldı.

Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Kilis Belediye Başkanı Av. Hasan Kara, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Ticaret ve Sanayi Odaları başkanları ve ilgililer katıldı.

Toplantı, Kilis'te 2019 ajans çalışma faaliyetleri, mali destek programları ve "Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığındaki gündem maddeleri ile gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk öncelikle çevre illerden gelen vali, belediye başkanı, rektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hoşgeldiniz diyerek söze başladı. Vali Soytürk, bu toplantıların karşılaşılan sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesine vesile olması sebebiyle önemli bir işlev gördüğünü vurguladı.

Rektör Karacoşkun da İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutlu oldu olduklarını dile getirerek kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra söz alan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ajansın bölgenin sanayisinin geleceği üzerine yaptığı saha çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Akyılmaz, ajansın yaptığı saha çalışmaları sonucunda, Finansmana Erişim, Beşeri Sermaye, Kurumsal Yapılanma, Fiziki Altyapı, Ulusal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma, Üretim Maliyetleri, Devlet Destekleri, Kalite ve Markalaşma, Profesyonel Danışmanlık Gereksinimi, Mevzuata Dair Sorunlar ve Ekonomik Belirsizlik gibi gündem maddeleri oluşturduğunu kaydetti.

Sanayimizin sorunlarına çözüm olabilecek destek mekanizmalarını hayat geçireceklerini vurgulayan Akyılmaz, "Paydaşlarımızla yaptığımız toplantılar ve saha çalışmalarımız neticesinde ajans olarak yeni dönemde sanayimizin daha da güçlenmesi için tüm paydaşlarımızla işbirliği halinde olacağız"diye konuştu.

Kilis, Gaziantep ve Adıyaman illerinin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yapılan toplantıda sanayide yerlileşme, üretim, yatırım, Ar-Ge destekleri, markalaşma ve ulusal pazarlara erişim gibi konularda görüş alışverişi yapılarak bu konularla ilgili sorunlar üzerine çözüm önerileri dile getirildi.

Toplantıdan sonra Rektörümüz Karacoşkun, çevre illerin rektörlerini makamında ağırladı. - KİLİS