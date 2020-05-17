HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İKA desteğiyle firmalar dünyaya açılacak

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Online World Ecommerce Forum'da "E-İhracat Kalkınma Planı" oturumunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın faaliyet alanı olan TRC1 Bölgesi'nin e-ticaret ve e-ihracat alanındaki potansiyeli ile İKA'nın bu potansiyeli geliştirmeye...

İKA desteğiyle firmalar dünyaya açılacak
17.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:01

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Online World Ecommerce Forum'da "E-İhracat Kalkınma Planı" oturumunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın faaliyet alanı olan TRC1 Bölgesi'nin e-ticaret ve e-ihracat alanındaki potansiyeli ile İKA'nın bu potansiyeli geliştirmeye yönelik faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı.

TRC1 Bölgesi'nin Türkiye'de yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 4,5'ni karşıladığını belirten İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "Gaziantep ilimiz tek başına 50 ilden daha fazla ihracat yapmaktadır. İlimiz geçen yıl 7,5 milyar dolar ihracat yaparak bir rekor kırmıştır. Bölgemizde ihracatçı birliğine bağlı aktif halde ihracat yapan 2 binden fazla kayıtlı firma bulunmakta. Tabii ihracatın yanında bölgemizde e-ticaret de gelişmektedir. İlimizde, sanayi ürünlerinin dışında birçok yöresel gıda ve el emeği ile yapılan ürünler mevcut. Bu ürünleri üreten işletmelerimiz gün geçtikçe e-ticarete daha fazla adapte oldular ve birçok yöresel ürünlerimiz şu an e-ticaret ile dünyanın dört bir yanına gönderiliyor" dedi.

İKA sahaya iniyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak kooperatifleri, birlikleri, küçük esnafı e-ticaret yapmaya yönlendirdiklerini vurgulayan Akyılmaz, "İpekyolu Kalkınma Ajans olarak yapacağımız faaliyetlerle bölgemizde e-ticareti artırmayı planlıyoruz. Ajansımız daha önce bu konularda çeşitli eğitimler düzenleyerek farkındalık çalışmaları yaptı. Özellikle kooperatifleri, birlikleri, küçük esnafı e-ticaret yapmaya yönlendiriyoruz. İlgili kurumlardan gelen projelere destek vererek kurumsal kapasitelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu noktada bölgemizdeki firmalara daha çok dokunmak adına Yönetim Danışmanlığı adı altında yeni bir destek mekanizması geliştiriyoruz. Yönetim Danışmanlığı desteğimizle firmalarımıza sahada danışmanlık, teknik destek ve mentörlük hizmeti sunacağız. Bu desteğin bir kısmı da e-ihracat ve e-ticaretin gelişmesine yönelik olacak. Bölgemizde bu alanda kapasitesini geliştirmek isteyen firma bize başvuru yapacak ve bu konuda Türkiye'de uzman olan mentörümüz bizzat firmaya giderek yerinde destek verecek." İfadelerini kullandı.

"İlk tercih edilen olmalıyız"

Özellikle Covid-19 sonrası online verilen hizmetlerin öneminin artırdığına dikkat çeken Akyılmaz, "İnsanlar bu dönemde bir çok ihtiyacını online platformlardan karşılamaya başladılar. Bu tür alışkanlıkların kalıcı olacağı ve bu alışkanlığın önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği aşikar. Covid-19'dan dolayı özellikle Avrupa'nın, en büyük üreticisi olan Çin ile bağları zayıflayabilir. Bölgemizin ticari potansiyeli bu durumu fırsata çevirebilir. Bölgemizde e-ticaret ve hedef müşteri kitlemizi geliştirip, ilk tercih edilen tedarik kanalı haline gelmeliyiz" şeklinde konuştu.

Panel sonrası İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın açtığı dijital stantta, firmalarla ikili görüşmeler yapılarak bölgenin yatırım ortamı tanıtıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Ekonomi
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü Ekonomi
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Ekonomi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi Ekonomi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Sezen Aksu Sinem Kobal Ersin Korkut
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Ergin Ataman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: İKA desteğiyle firmalar dünyaya açılacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:42:27. #1.14#
title