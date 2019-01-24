İka'dan Nizip'te Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde İpekyolu Kalkınma Ajansınca (İKA) 2019 yılı "Proje Teklif Çağrısı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Nizip Ticaret Odasından (NTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, NTO Meclis Salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan İKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Serap Say, toplantının hazırlanacak yeni projelere büyük katkı yapacağını belirtti.

İKA'nın Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı ve Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında yeni proje ilanlarına çıktığını kaydeden Say, "Ajansımız, mali destekleri tüm paydaşlarımıza doğru ve etkin aktarabilmek ve paydaşlarımızın desteklerden faydalanmasını arttırmak adına Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'in tüm il ve ilçe merkezlerinde eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapmaktadır. Bugün de bu mali destek programını sizlere tanıtmak ve anlatmak amacıyla buradayız. Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı kapsamında 10 milyon lira, Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamındaysa 14 milyon lira olmak üzere TRC1 Bölgesi'ne toplamda 24 milyon lira destek sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Mali destek programlarına başvuruların 25 Ocak-18 Mart 2019 tarihleri arasında devam edeceğini aktaran Say, "Sizlerden kaliteli, nitelikli, modern, uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler bekliyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansı bugüne kadar yenilikçi, yaratıcı ve girişimci birçok projeyi destekledi ve bundan sonra da desteklemeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Daha sonra Say ve İKA Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Halil İbrahim Ünlü, katılımcılara sunum yaptı.

Kaynak: AA