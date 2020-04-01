İKA'dan Covid-19 ile mücadele projelerine 8 Milyon TL destek
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İKA'dan Covid-19 ile mücadele projelerine 8 Milyon TL destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü uhdesinde faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında bölgeye 8 milyon TL destek sağlayacak.

01.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:54
İKA'dan Covid-19 ile mücadele projelerine 8 Milyon TL destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü uhdesinde faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında bölgeye 8 milyon TL destek sağlayacak.

Nitelikli insan kaynağı, mali enstrümanları ve yatırım danışmanlık hizmetleri ile bölgenin kalkınmasında önemli bir misyon üstlenen İpekyolu Kalkınma Ajansı, kurulduğu günden beri destek verdiği bin proje ile bölgede toplam 261 milyon TL'lik yatırımın hamisi oldu. 2020 çalışma programı kapsamında faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansı, ilk etapta Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında bölgeye 8 milyon TL destek sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "Yerli kaynaklarımızla milli üretimimizi yaparak bölgemizin kalkınma ivmesini hızlandırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri destekleyecek Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programımızı bugün itibariyle ilan ettik. Çağrı kapsamında, Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar 6 milyon TL, Kar Amacı Güden Tüzel Kişiler için de 2 milyon TL olmak üzere toplamda 8 milyon TL destek sağlayacağız" dedi.

Akyılmaz, "TRC1 bölgemiz gelişmiş sağlık altyapısı ve dünya standartlarında hizmet sunan sağlık personeli, köklü üniversiteleri ve deneyimli akademisyenleri, toplumsal dayanışma kültürünü yaşatan STK'ları ve Türkiye ekonomisin dinamosu olan KOBİ'leri ülkemizin salgınla mücadelede en hem insan kaynağı hem de altyapı bakımından en donanımlı bölgesidir. Bu kaynağın salgınla mücadele için seferber edilerek harekete geçirilmesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda fark oluşturan, etkili sonuçları olacaktır. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak, Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı ile bölgemizin ve ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje başvurularının 30 Mart 2020'de başladığını hatırlatan Akyılmaz, başvuruların 30 Nisan 2020 tarihinde sona ereceğini kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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