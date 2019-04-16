İka, Bölgenin Göç Profilini Çıkaracak

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) TRC1 Bölgesi'nin (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) kalkınmaya duyarlı göç profilini çıkaracak.

İKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İKA, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) işbirliği ile 5G-İpekyolu (Göç, Göçmen, Girişim, Gelişim, Gelecek) Projesi, paydaş toplantısı ile başladı.

Toplantıya kamu kurumlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak misyonuyla kurulan İKA, proje kapsamında, bölge içerisindeki göç ve kalkınma, göçün bölgenin kalkınma dinamikleri üzerindeki etkisini ekonomik, sosyal, altyapı ve çevre boyutlarıyla inceleyecek.

Proje süresince Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te kurum temsilcilerinin göç ve kalkınma etkileşimi konusundaki bilgilerinin arttırılması amacıyla göç-kalkınma eğitimi planlanacak ve bölgenin göç profilinin çıkarılmasına yönelik paydaşlarla çalıştaylar düzenlenecek.

Projenin son kısmında ise TRC1 Bölgesi'nin yatırım profilinin çıkarılması için Suriyeli ve yerli yatırımcılarla odak grup toplantıları gerçekleştirilerek, Suriyeli yatırımcıların Gaziantep ekonomisine etkileri üzerine bir analiz ortaya konacak.

Kaynak: AA