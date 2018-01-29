İka, Arap Yatırımcılara Trc1 Bölgesinin Yatırım Ekosistemini Tanıttı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Ortadoğu ülkelerinden gelen Arap yatırımcılara TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesi'nin yatırım fırsatlarını anlattı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının koordinasyonunda Ortadoğu ülkelerinden gelen Arap yatırımcılara dönük İstanbul'da düzenlenen toplantıda, TRC1 Bölgesi'nin yatırım ekosistemi ve avantajları hakkında sunum gerçekleştirdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın yatırımcılara yönelik faaliyetlerinden bahseden Akyılmaz, "Ajansımız bünyesinde faaliyet gösteren yatırım destek ofislerimiz, özel sektöre her türlü desteği sunan ve yerli ve yabancı yatırımcının yerel danışmanı gibi çalışan bir birimdir. Yatırım Destek Ofislerimiz özellikle bölgemizin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak, yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek, yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, yatırımları izlemek, İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak gibi birçok hizmeti yerine getirmektedir" dedi.

Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla Ajansın kuruluşundan bugüne kadar başvuru yapan yerli ve yabancı yatırımcıya TRC1 Bölgesi'nin yatırım ekosistemi ve yatırım olanaklarının tanıtıldığını belirten Akyılmaz, "Bölgemizin yatırım olanaklarını tanıtmak adına ulusal ve uluslaraarası fuarlara katılım sağladık. Hazırladığımız Türkçe ve İngilizce dokümanlarla, yatırımcılarımızı, yatırım prosedürleri, yatırım ekosistemi şirket kurulumu, devlet teşvikleri hakkında detaylı bilgilendirdik. Bunun yanında yabancı yatırımcıları bölgemize davet ederek bölgemizin yatırım ekosistemi ve fırsatlarını anlattık. Görüşmelerimiz neticesinde sektörel bazda önemli dönüşler aldık. Bölgemize katma değer katacak yatırımlarda, Ajans olarak her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP