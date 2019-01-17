İka 2019 Mali Destek Programları Tanıtımı Yapıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı aylık olağan yönetim kurulu toplantısı ve 2019 Mali Destek Programları tanıtım toplantısı Gaziantep Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı dönem başkanı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in katılımları ile gerçekleştirilen aylık olağan yönetim kurulu toplantısında ajans faaliyetleri ve gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı, 2019 yılında yapılacak çalışmalar ve proje teklif çağrıları hakkında kamuoyunun bilgilendirildiği Mali Destek Programları tanıtımı devam etti.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'ın sunumuyla başlayan toplantıda salondakilere hitap eden Kilis Valisi Recep Soytürk, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın nitelikli insan kaynağı, mali enstrümanları ve yatırım danışmanlık hizmetleri ile bölgenin kalkınmasında önemli bir misyon üstlendiğini aktararak ajansın kurulduğu günden bu yana destek verdiği 879 proje ile bölgede toplam 241,5 milyon TL'lik yatırımın hamisi olduğunu kaydetti.

İpekyolu Kalkınma Ajansının kurulduğu 2010 yılından bu yana yaşam kalitesi yüksek, beşeri sermayesi güçlü, rekabetçi, yenilikçi, Orta Doğu'nun çekim merkezi İpekyol'unu inşa etme çabası içerisinde bulunduğunu bildiren Vali Soytürk, "Ajansımız, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programının bölgemizdeki tek yararlanıcı ili olan Gaziantep'te toplam bütçesi 40,3 milyon TL olan 5 önemli model projeye destek vermiştir. Bu projeler Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yürütülen Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası Projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Merkezi Biyogaz Üretim Tesisi Projesi, Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen Mecidiye Hanı Restorasyon Projesi, Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülen Ayakkabı Test Laboratuvarı ve Akreditasyon Merkezi projesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından yürütülen Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi Projesidir" dedi.

Ajansın 2018 yılında proje destekleri dışında yerli ve yabancı yatırımcılara tek durak ofis stratejisi ile danışmanlık hizmeti ve yatırım teşvik belgesi açma ve kapama hizmeti de verdiğini dile getiren Vali Soytürk, bu hizmetleri ile Avrupa'da en iyi yabancı yatırımcı stratejisine sahip şehirler kategorisinde Gaziantep'in ilk 10'da yer almasının sağlandığını söyledi.

Vali Soytürk, "Ajansımız 2018 yılında GastroAntep Uluslararası Gastronomi Festivali, İstanbul Yenikapı'da Adıyaman Tanıtım Günleri, Kilis Zeytin, Zeytinyağı ve Yöresel Ürünler Tanıtım Günü etkinliklerinin düzenlenmesine katkı sağlamış, gastronomi alanında yeni nesil girişimcilik ve tasarım yarışması düzenlemiş ve Türkiye Pakistan İş Forumu'na da ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca bölgemizin kalkınma sürecine yön verecek TRC1 İlleri Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi, yatırım ortamı tanıtım filmi, Kilis İli Ekonomik Vizyon Belgesi, TRC1 Bölge sanayisinin sorunları ve çözüm önerileri raporu ve 11.Kalkınma Planı Bölge toplantıları sonuç raporu ajansımız tarafından hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansının faaliyetlerini her yıl çalışma programlarında planlayan ve uygulamaları buna göre gerçekleştirdiğini de belirten Vali Soytürk, 2019 yılı Çalışma Programı kapsamında da ajansın tasarladığı faaliyetler ile oluşturulan Sonuç Odaklı Programlar ve Yerel Kalkınma Fırsatları doğrultusunda bölgenin gelişmesine hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA