İKA 2018'de bölgeye 31 milyon destek verecek



GAZİANTEP - İpekyolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 31 milyon TL destek verecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya Başkanlığında gerçekleşen toplantıda Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerine yönelik faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı, 2017 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında, Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Mali Destek Programı, Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Organik Tarım Mali Destek Programı için 31 milyon TL destek verileceği duyuruldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, "İpekyolu Kalkınma Ajansı, kurulduğu tarih olan 2010 yılından 2016 yılına kadar 91,5 milyon TL proje teklif çağrısına çıkmıştır. 2010-2016 yılları arasında 91,5 Milyon çağrıya karşılık yatırıma dönüşen miktar yaklaşık 71 Milyon TL'dir. Bu rakam sadece ajansın vermiş olduğu destek miktarıdır. Buna projeyi yürüten kurumların eş finansmanı dahil edildiğinde çağrı kapsamında yatırıma dönüşen toplam rakam yaklaşık 135 Milyon TL'dir. Ajans, çağrı teklifleri dışındaki destekleri olan Güdümlü Proje Desteği, Fizibilite Desteği, Teknik Destek ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programları kapsamında da toplamda 55 Milyon TL destek sağlamıştır. Proje sahiplerinin eş-finansmanı ile birlikte bu rakam 67 Milyon TL'yi geçmektedir. Şöyle özetlersek, Ajans 2010-2016 yılları arasında toplamda yaklaşık olarak 126 Milyon TL destek sağlamış, sağladığı bu destek ile toplamda TRC1 Bölgesinde 202 Milyon TL yatırıma aracı olmuştur. 2017 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Mali Destek Programı ve Organik Tarım Mali Destek Programı olmak üzere 5 Mali Destek Programı ile 31 Milyon TL destek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın kurulduğu günden beri bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığını söyleyen İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "2010-2017 dönemleri içerisinde Gaziantep'te 453 projeye 77 milyon TL, Adıyaman'da 229 projeye 32 milyon TL, Kilis'te 105 projeye 16 milyon TL olmak üzere toplamda 787 projeye 125 milyon destek sağladık. 2017 yılı Mali Destek Programı kapsamında da bölgemize 5 başlıkta 31 milyon TL destek sağlayacağız. Desteklerin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Mali Destek Programlarıyla İlgili bilgi veren Akyılmaz, Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı ile İmalat sanayiinde; Ar-Ge ve tasarım altyapısının geliştirilmesi ve yenilikçiliğin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi. Akyılmaz, programın öncelikleri olarak Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinin kurulması, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin yapılması, Ar-Ge odaklı Üniversite-Sanayi İşbirliği'nin geliştirilmesi, Endüstri 4.0 uygulamalarının yapılmasının belirlendiğini de sözlerine ekledi. TRC1 Bölgesi'nde ilk olarak Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına çıkılacağını hatırlatan Akyılmaz, "TRC1 Bölgesi'ndeki kent kültürünün geliştirilmesi, kentlilik bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması, kente özgü değerlerin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması, kentlilik bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması programın önceliklerini oluşturuyor" dedi.

Bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çeken Akyılmaz, 'Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı' ile TRC1 Bölgesi'nde kültür ve turizm odaklı altyapı çalışmalarının destekleneceğini belirtti. Akyılmaz, "TRC1 Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sağlayacak turizm ve kültür-sanat olanaklarının artırılmasına yönelik altyapının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak TRC1 Bölgesi'nde tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri, akarsu ve göl kıyılarında doğa turizmi ve su sporlarına yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri, eko-turizm, sağlık turizmi ve gastronomi turizmi gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesini yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri, turizm kümeleri geliştirmeye yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri, müze, kültür merkezi gibi kültürel tesislerin kurulmasına ve iyileştirilmesine yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri ve ortak kullanıma açık sosyal ve kültürel alanların artırılmasına yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri desteklenecektir" şeklinde konuştu.

GAP desteğiyle iki program yürütülecek

Akyılmaz, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle ayrıca 2 program yürütüleceğini ifade ederek, programların Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Mali Destek Programı ve Organik Tarım Mali Destek Programı olduğunu söyledi. Akyılmaz, "Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Mali Destek Programı ile Endüstriyel enerji verimliliğini artıran tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla, TRC1 Bölgesi'ndeki sanayi işletmelerinin enerji tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır. TRC1 Bölgesi'ndeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının bölge sathında yaygınlaştırılmasıdır" ifadelerini kullandı.