İK liderlerine göre hibrit çalışma artık yeni normal

PwC Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğinde farklı sektörlerden 40'dan fazla kurumun İK liderleri ile yaptığı araştırmasını yayımladı.

PwC Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğinde farklı sektörlerden 40'dan fazla kurumun İK liderleri ile yaptığı araştırmasını yayımladı. 'İnsan Kaynakları Liderlerinin Gündemi' raporuna göre, İK liderlerinin yüzde 94'ü hibrit çalışma modelinin kalıcı olacağını belirtti.

PwC Türkiye'nin, perakende, otomotiv, teknoloji, bankacılık, sağlık, finansal hizmetler, enerji, telekomünikasyon, gayrimenkul ve endüstriyel üretim gibi sektörlerden farklı büyüklüklerdeki yerel ve uluslararası şirketlerin İK yöneticileriyle yaptığı araştırma, iş dünyasının geleceğin İK önceliklerine ışık tutuyor. COVID-19 pandemisi ile iş modellerinin geri dönülmez bir şekilde değişime uğradığını tespit eden araştırma, İK yöneticilerin de 2021 için önceliklerini; geleceğin iş modelleri, çalışan deneyimi ve dönüşümsel liderliğin geliştirilmesi, dijital İK ve veri analitiği çalışmaları ile kritik beceri ve yetkinliklerin inşası olarak tespit ediyor. CHRO ve İK liderleri bu 5 önceliği yerine getirirken en çok; çalışanların kaygı ve tükenmişlik duyguları, sanal çalışma ortamı sebebiyle zayıflayan şirket kültürü ve belirsizlik ortamında plan yapamamanın zorluk oluşturan konular olduğunu düşünüyor.

Araştırmanın bir diğer dikkat çeken bulgusu ise ofis kavramına yönelik. PwC'nin Uzaktan Çalışma isimli bir diğer anketinin sonuçlarına göre çalışanların yüzde 71'i, şirketlerin ise yüzde 83'ü uzaktan çalışmaya geçişte başarılı olduklarını düşünüyor. "İnsan Kaynakları Liderlerinin Gündemi" raporuna göre ise Türkiye'deki İK yöneticilerinin yüzde 94'ü hibrit çalışma modelini, yüzde 76'sı uzaktan çalışma yöntemlerini, yüzde 71'i ise esnek çalışma saatleri ve programını destekliyor.

PwC İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı Direktörü Ülker Day, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Araştırmamıza katılan CHRO ve İK liderleri organizasyonların büyüklüğü, sektörleri ya da strateji farklılıklarına rağmen 2021 ve sonrası için çok benzer tespitlerde bulundular. Görüşlerine başvurduğumuz İK liderlerinin yüzde 88'i çalışan deneyimini iyileştirmek için çalışanların fiziksel ve duygusal sağlığını korumanın en önemli unsur olduğunu düşünüyor. PwC'nin Küresel CHRO anketinde bu oranın yüzde 84 olduğunu hatırlarsak Türk iş dünyasının bu konuya küresel ortalamadan daha yüksek bir ilgisi olduğunu görebiliriz. Pandeminin bir sonucu olarak yaşanan ekonomik daralma birçok çalışanın işlerini kaybetmelerine sebep olmuştu. Fakat yapılan çalışmalar gösteriyor ki, üst düzey yöneticiler 2021 yılından ekonomik büyüme anlamında umutlu. Önümüzdeki 12 ay içinde yaşanması beklenen büyümeye paralel olarak, İnsan Kaynakları Liderleri de stratejik iş gücü planlamasını doğru yapmak durumunda. Türkiye'deki İK liderlerinin yüzde 2021 yılı için çalışan sayılarında artış bekliyor". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı