IJF'nin yarışmasında "Barış için Judo-Kilis" projesi birinci oldu

KİLİS (AA) - Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından düzenlenen ve 2 bin 985 projenin yer aldığı yarışmada "Barış için Judo-Kilis" adlı proje birinci ilan edildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Judo for peace-Kilis" (Barış için Judo-Kilis) adlı proje, Türkiye Judo Federasyonu, Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve IJF'nin iş birliği ile oluşturuldu.

"IJF 2021 Yılı Ödülleri Yarışması", Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de YouTube kanalından canlı yayımlandı.

Yapılan oylama sonunda "Barış için Judo-Kilis" projesi birincilik elde ederken, federasyon bu proje için canıgönülden çalışan, projeye emeği geçen herkesi tebrik etti.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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