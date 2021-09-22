İİTOB, Karabağ'daki mayınlı alanlarla ilgili rapor hazırlayacak

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'daki mayınlı alanlarla ilgili rapor hazırlayacaklarını belirterek, "Özellikle Birleşmiş Milletler'e (BM) ve mayınlarla alakalı bütün sivil toplum örgütlerine, insan hakları örgütlerine bunu göndereceğiz." dedi.

Malkoç, AA muhabirine, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva'nın daveti üzerine kamu denetçisi Celile Özlem Tunçak ile İİTOB Genel Sekreterliğini temsilen Pakistan Ombudsman Yardımcısı Muhammadi Javed Ghani ile 15-17 Eylül'de, işgalden kurtarılan bölgeleri ve sivil yerleşim yerlerindeki insani durumu izlemek üzere Azerbaycan'ı ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin İİTOB Başkanlığını yürüttüğünü dile getiren Malkoç, "Azerbaycan Ombudsmanlığının daveti üzerine geçen hafta Azerbaycan'daydık. Şuşa'yı, Ağdam'ı, Terter'i ziyaret ettik. Bu bölgeler, savaş bölgeleri ve mayınlı bölgeler. Aynı zamanda da çatışmaların olduğu bölgeler. Tabii 30 yıllık işgal var. Bütün binalar yıkılmış, tarihi eserlere saldırı yapılmış, camiler kirletilmiş. Bunların yeniden onarılması gerekiyor. Bunlarla ilgili rapor hazırlayacağız." diye konuştu.

Bölgede yüz binlerce mayın olduğuna dikkati çeken Malkoç, şöyle devam etti:

"Ermenilerin döşediği mayınlar halen bölgede duruyor. Geçen aylarda o bölgede gazeteci arkadaşlarımız görevlerini yaparken mayına basarak öldüler. Azerbaycan da haklı olarak bu bölgeleri, 'askeri bölge' ilan etmiş. Mayınlı bölgelere hiçbir insanı, hiç kimseyi sokmuyor. Pakistan Ombudsmanı ile bu bölgelerde mayın temizleme çalışmalarını izledik. Mayınların verdiği tahribatı yerinde gördük. Bununla ilgili raporumuzu hazırlayacağız. Bunu dünya kamuoyuna tartışmaya sunacağız. Özellikle BM'ye ve mayınlarla alakalı bütün sivil toplum örgütlerine, insan hakları örgütlerine bunu göndereceğiz. Buradaki hedefimiz şudur; Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kaldı ancak döşediği eski ve yeni mayınlar, bunların haritasını Azerbaycan'a vermedi. Bu bir insanlık suçudur. Bu, uluslararası hukuka göre suçtur. Ermenistan üzerinde uluslararası örgütlerin, özellikle sivil toplum örgütleri ile insan hakları kurumlarının baskı kurmasını istedik. Ermenistan üzerinde baskı oluşturarak bu mayınlı haritaların Azerbaycan'a verilmesini temin etmeye çalışacağız."

"En kötü ve en cani savaş aracı mayındır"

Malkoç, Pakistan'ın da bu çalışmalara önemli katkı verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Azerbaycan ile ilişkimizi ifade ederken, rahmetli Haydar Aliyev'in kullandığı bir cümle vardı, 'Tek millet, iki devlet' diye. Biz şunu gördük. Bu iki devlete Pakistan da ilave olmuş. Bunun memnuniyetini yaşıyoruz. Azerbaycan'ın bütün şehirlerinde, köylerinde Azerbaycan bayrağının yanına Türk bayrağı ve Pakistan bayrağı eklenmiş. Bizi son derece memnun etti. İnsan hakları açısından da buna önem veriyoruz. Çünkü dünyada ombudsmanlar, insan hakları savunucuları barışın ve huzurun olmasını isterler, savaşın sona ermesini isterler. Eğer silah varsa silahların susmasını isterler ama en kötü ve en cani savaş aracı mayındır."