İİT ve Mısır, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı
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İİT ve Mısır, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Mısır, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki bazı noktalara düzenlediği saldırıları kınadı.

İİT ve Mısır, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı
23.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:54

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Mısır, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki bazı noktalara düzenlediği saldırıları kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'daki kentleri ve sivilleri balistik füze ve patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ise "Husilere para ve silah desteği sağlayanların da bu terör saldırılarının sorumluları arasında yer aldığını" belirtti.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını hedef alan her türlü girişime karşı Riyad'ın yanında olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin dün akşam "patlayıcı yüklü" 8 İHA'yla sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığını belirtmişti.

Koalisyon güçlerinin söz konusu İHA'ları düşürdüğünü aktaran Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran ve Cizan bölgelerine fırlattığı 3 balistik füze ile başkent Riyad'a gönderdiği bir balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Husiler'den "Riyad'ı hedef aldık" açıklaması

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'ın çok sayıda balistik füze ve silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef alındığını ileri sürmüştü.

Seri, Riyad'da Savunma Bakanlığı dahil bazı askeri merkez ve karargahların Zülfikar füzesi ve Samad-3 isimli SİHA'larla vurulduğunu savunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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