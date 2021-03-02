İİT ve Arap ülkeleri Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Mısır, Ürdün ve Bahreyn, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan kentine düzenlediği füze saldırısına tepki gösterdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Mısır, Ürdün ve Bahreyn, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan kentine düzenlediği füze saldırısına tepki gösterdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da 5 kişinin yaralanmasına yol açan "terör saldırısının" şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İİT'nin terör eylemlerine karşı Suudi Arabistan'ın yanında olduğu vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarı için alacağı önlemlere daima tam destek verildiği kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Cazan'da sivillerin hedef alınmasına tepki göstererek, uluslararası insan haklarının açıkça ihlal edildiğini bildirdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da "korkakça bir terör eylemi" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, bu sabah Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine düzenlediği füze saldırısında, 2'si Yemenli 3'ü Suudi Arabistanlı 5 sivil yaralanmıştı.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı