İİT ve Arap ülkeleri Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İİT ve Arap ülkeleri Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı

02.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:43
İİT ve Arap ülkeleri Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Mısır, Ürdün ve Bahreyn, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan kentine düzenlediği füze saldırısına tepki gösterdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Mısır, Ürdün ve Bahreyn, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan kentine düzenlediği füze saldırısına tepki gösterdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da 5 kişinin yaralanmasına yol açan "terör saldırısının" şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İİT'nin terör eylemlerine karşı Suudi Arabistan'ın yanında olduğu vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarı için alacağı önlemlere daima tam destek verildiği kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Cazan'da sivillerin hedef alınmasına tepki göstererek, uluslararası insan haklarının açıkça ihlal edildiğini bildirdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da "korkakça bir terör eylemi" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, bu sabah Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine düzenlediği füze saldırısında, 2'si Yemenli 3'ü Suudi Arabistanlı 5 sivil yaralanmıştı.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Eda Ece Cansu Dere Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İİT ve Arap ülkeleri Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 15:52:46. #1.14#
title