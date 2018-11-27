İit Üyesi Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı İstanbul'da Yapılacak

İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin bölgesel örgütlerin ihtilafların önlenmesi ve barışçıl çözümü alanındaki kilit rollerinin güçlendirilmesine atfettiği önem çerçevesinde, 29 Kasım tarihinde İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı gerçekleştirilecek.

İlki 2017 yılında düzenlenen İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansları, İİT bünyesinde ve üye ülkelerinde arabuluculuk konusunda farkındalık ve kapasite inşasına yönelik girişimlerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu yılki konferans, Türkiye'nin BM ve AGİT'ten sonra İİT bünyesinde ahiren teşkil ettiği ve eş-başkanlığını yürüttüğü Arabuluculuk Dostları Temas Grubu'nun faaliyetlerine de katkı sağlayacak. - ANKARA