İİT Temsilciler Komitesi toplantısında BM göreve davet edildi
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İİT Temsilciler Komitesi toplantısında BM göreve davet edildi

İİT Temsilciler Komitesi toplantısında BM göreve davet edildi
Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ - Haberler | Politika

TÜRKİYE'nin girişimiyle dün toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temsilciler Komitesi toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığı kınanarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edildi.

TÜRKİYE'nin girişimiyle dün toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temsilciler Komitesi toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığı kınanarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Kudüs ve Filistin'de meydana gelen İsrail saldırganlığı konusunda İİT Temsilciler Komitesi toplantısı Türkiye'nin girişimiyle dün Cidde'de toplandı. Toplantıda İsrail'in saldırganlığı kınandı, uluslararası topluma Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edildi. Uluslararası toplum harekete geçmeye davet edilerek, İsrail yargısının Filistin'le ilgili aldığı tüm kararların geçersiz olduğu ilan edildi.

TÜRKİYE'NİN SUNDUĞU ÜÇ ÖNERİDE MUTABIK KALINDI

Ayrıca, toplantıda Türkiye'nin sunduğu, üç öneride mutabık kalındı. Buna göre; İİT Dışişleri Bakanları Konseyi veya İcra Konseyi'nin en yakın zamanda toplanması kararlaştırıldı. BM Genel Kurulu'nda acil bir oturum yapılması çağrısı yapıldı. Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil böyle bir koruma mekanizmasının kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İİT grubu harekete geçmeye çağrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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