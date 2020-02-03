İİT sonuç bildirgesinde "Trump'ın sözde barış planının tamamen reddedildiği" vurgusu

03.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:16

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplantısının sonuç bildirgesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının tamamen reddedildiği vurgulanarak, Washington yönetimine "adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış için uluslararası hukukun ilkelerine uyması" çağrısında bulunuldu.

Filistin'in talebi üzerine Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen İİT olağanüstü toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildiride İİT üyesi ülkelerden "Trump'ın açıkladığı sözde barış planının uygulanması konusunda hiçbir şekilde iş birliği yapılmaması" istendi.

Söz konusu planın Filistin halkının meşru hak ve taleplerini asgari düzeyde dahi karşılamadığı ve daha önceki barış görüşmeleriyle çeliştiği belirtilen İİT sonuç bildirgesinde, "Trump'ın sözde barış planını tamamen reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Filistin halkının haklarını baltalamayı amaçlayan tüm eylem ve girişimler de kınandı.

"İsrail işgali sona ermedikçe barış sağlanamaz"

Sözde barış planının, adaletin en temel unsurlarından yoksun olduğu ve barış görüşmelerini tamamen yok ettiği kaydedilen bildiride, "İsrail'in işgale son vermediği ve Kudüs ile Filistin topraklarının yanı sıra 1967'de işgal ettiği bölgelerin tamamından çekilmediği sürece Orta Doğu'da barış ve güvenliğin sağlanamayacağı" vurgulandı.

Bildiride, "Plan, İsrail'in güvenlik bahanesiyle, Filistin topraklarının büyük bölümünü uluslararası hukuk ilkeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ve ilgili uluslararası kararları ihlal ederek ilhak etmesini haklı kılıyor." ifadesine yer verildi.

Filistin davasının ve Kudüs'ün İslam ümmetinin ana meselesi olduğunun altı çizilen bildiride, İsrail'in işgali sona ermedikçe adil ve kapsamlı bir barışın sağlanamayacağı kaydedildi.

"Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir"

"Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir. ABD yönetimini, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış için uluslararası hukuk ilkelerine uymaya çağırıyoruz." denilen bildiride, üye ülkelere de "tüm uluslararası forumlarda Filistin'in yasal, siyasi ve diplomatik çabalarını destekleme" tavsiyesinde bulunuldu.

Bildiride, İsrail'e "işgal ve ilhak dahil olmak üzere bu konuda herhangi bir adım atmaması uyarısı" yapılırken, uluslararası toplumdan da İsrail tarafından atılacak bu yöndeki adımlara karşı önlem alınması" istendi.

BM Genel Kurulu'nda olağanüstü toplantı çağrısı

İİT bildirisinde son olarak, teşkilatın Trump'ın sözde barış planını reddetme kararının, BM Genel Kurulu Başkanı, BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve BM Genel Sekreteri'ne iletileceğine işaret edilerek, "işgal altındaki Doğu Kudüs ve Filistin meselesinin görüşülmesi için BM Genel Kurulu'nda olağanüstü toplantı düzenlenmesi" çağrısında bulunuldu.

Filistin'in çağrısı üzerine gerçekleştirilen İİT olağanüstü toplantısında Türkiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil edildi. Çavuşoğlu, "Yüzyılın zilleti olan bu girişimi açıkça reddetmeli ve tarihe gömmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'in çağrısıyla önceki gün Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanan Arap Birliği'nin kapanış bildirisinde de ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının tamamen reddedildiği ve hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını belirtilerek, planın adil, daimi ve kapsamlı barışı tesis etmeye uygun olmadığı bilakis, 30 yıldır süren barış görüşmelerinde yeni bir tökezleme sürecine girilmesi anlamına geldiği kaydedilmişti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA