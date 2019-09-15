İİT, Netanyahu'nun açıklamasını kınadı

15.09.2019 20:54

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" vaadini kınayarak, başta BM olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'i tüm yasa dışı tedbirlerini durdurmaya zorlamasını istedi.

İİT ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadini görüşmek üzere Cidde kentinde yaptıkları olağanüstü toplantıda sunulan karar tasarısı kabul edildi.

Kararda, Netanyahu'nun "U¨rdu¨n Vadisi'nin tamamında, O¨lu¨ Denizin kuzeyinde ve is¸gal altındaki yerles¸imlerde I·srail'in egemenligˆinin tatbik edilecegˆi" s¸eklindeki ac¸ıklamaları mutlak şekilde reddedildi ve şiddetle kınandı.

İsrail hükümetinin sömürgeci politikalarının sonucundan sorumlu tutulduğu belirtilen metinde, İİT'nin BM Gu¨venlik Konseyi ve Genel Kurulu, uluslararası mahkemeler ve digˆer ilgili uluslararası kurulus¸larda gerekli adımların başlatılması dahil, siyasi ve hukuki tedbirleri alarak bu saldırgan ac¸ıklamanın kars¸ısında sagˆlam tutumunu su¨rdu¨rme kararlılıgˆı ifade edildi.

İİT kararında, üye ülkelerden Filistin meselesi ve İsrail'in ihlallerini bu hafta New York'ta başlayacak 74. BM Genel Kurulunda gündeme getirmeleri istendi.

Kararda, başta BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu olmak üzere uluslararası topluma, bu yasa dıs¸ı ac¸ıklamayı reddetme ve kınama, I·srail'i yasa dıs¸ı tedbirlerini sonlandırmaya mecbur kılma ve bu tedbirleri hu¨ku¨msu¨z ilan etmek suretiyle sorumluluklarını u¨stlenmesi c¸agˆrısı yapıldı.

Filistin'in, I·srail'in Filistin halkına yo¨nelik suc¸larından dolayı hesap vermesine yo¨nelik giris¸imlerine destek beyan edilen kararda, u¨ye u¨lkelere Filistin'le ilgili uluslararası organlar nezdindeki giris¸imlerinin bas¸arısı ic¸in gerekli tu¨m siyasi, hukuki, teknik ve maddi yardımı sagˆlaması c¸agˆrısında bulunuldu.

Kararda, I·srail'in is¸gale son vermedikc¸e ve is¸gal altındaki Filistin topraklarından 1967 sınırlarına c¸ekilmedikc¸e Orta Dogˆu'da barıs¸ ve gu¨venligˆe ulas¸ılmayacagˆı vurgulandı.

Filistin'in 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti'nin daha fazla u¨lke tarafından tanınmasına yo¨nelik c¸abalarına destek verilen kararda, henu¨z Filistin Devletini tanımayan u¨lkelere bunu yapmaları çağrısı yer aldı.

Kararda, Filistin Devlet Bas¸kanı Mahmud Abbas'ın S¸ubat 2018'de BM Gu¨venlik Konseyi'nde gu¨ndeme getirdigˆi giris¸ime tekrar destek belirtildi.

Kararda, ayrıca, Filistin sorunun c¸o¨zu¨mu¨ ic¸in muteber ve belirli bir takvim ic¸inde c¸ok taraflı siyasi bir su¨rec¸ bas¸latılması ic¸in uluslararası toplumla birlikte c¸alıs¸ma kararlılıgˆı ifade edildi.

İsrail'in Filistin'de işgal altındaki bölgelerde uyguladığı sömürgeci politikalarının, uygulamalarının ve planlarıyla Filistin ve Kudüs'ün nüfus yapısını değiştirme girişimlerinin kınandığı kararda, bunların uluslararası barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit eden suçlar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA