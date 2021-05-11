İİT, Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil hukuki ve siyasi önlemler alınması çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İİT, Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil hukuki ve siyasi önlemler alınması çağrısında bulundu

İİT, Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil hukuki ve siyasi önlemler alınması çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil siyasi ve hukuki önlemler alınmasını istedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil siyasi ve hukuki önlemler alınmasını istedi.

İİT Daimi Temsilciler Komitesi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ihlalleri ve hukuksuzluklarını görüşmek üzere telekonferans aracılığıyla olağanüstü toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada sözlerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İsrail'in özellikle Mescid-i Aksa'ya ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarına karşı koymak için Kudüs'te nöbet tutan Filistinlilerin direnişi ve kararlılığından övgüyle söz etti.

Filistin ve Kudüs İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Semir Bekir Ziyab, Genel Sekreter Useymin adına yaptığı konuşmada, Kudüs'ün Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan ve 1967'den beri işgal edilen Kudüs'ün konumuna vurgu yaptı.

Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada gerekli pratik adımların atılması ve acil siyasi ve yasal önlemlerin alınması çağrısında bulunan Ziyab, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Nijer'in Riyad Büyükelçisi ve komitenin daimi temsilcisi Ebubekir Hasan Dan Sokoto da İİT olarak basit kınamaların aşılması gerektiğini söyledi.

Sokoto, İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı icraatlara karşı konulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şehit olmuş, 152 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle İsrail'in Askalan kentinde bir enerji tesisi vuruldu
Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle İsrail'in Askalan kentinde bir enerji tesisi vuruldu
Son dakika haberi! Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
Son dakika haberi! Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hadise Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İİT, Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil hukuki ve siyasi önlemler alınması çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 21:42:57. #1.16#

title