İit İstatistik Komisyonu Yedinci Oturumu

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İstatistik Komisyonu Yedinci Oturumu" Ankara'da başladı.

Oran'daki SESRIC Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya yaklaşık 40 İİT ülkesinden istatistik kurum başkanları ve üst düzey yetkililerin yanı sıra İİT Genel Sekreterliği, İİT Ekonomik ve Ticari Daimi Komitesi (İSEDAK), Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi (UNSD), BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Körfez İşbirliği Konseyi İstatistik Merkezi (GCC-STAT), 21. Yüzyıl İstatistikte Kalkınma Ortaklığı (PARIS21), Sahra Altı Afrika Ekonomik ve İstatistiksel Gözlemevi (AFRISTAT) ve Arap Ülkeleri İstatistiki Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (AITRS) teşkilatlarının temsilcileri katılıyor.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan oturum, açılış konuşmalarının ardından büro üyeleri ve katılımcıların kendilerini tanıtmasıyla devam etti.

SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu toplantı kapsamında SESRIC'in her yıl İİT üyesi ülkelerin istatistik kurumlarıyla istatistik alanında çalışan uluslararası kuruluş aktörlerini buluşturduğunu belirtti.

Toplantının hem SESRIC'in 40. kuruluş yıl dönümü hem de istatistik alanındaki önemli iş birliği adımlarından olan Buenos Aires toplantılarının ve deklarasyonunun 40. yıl dönümüne denk gelmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Kulaklıkaya, "Bu toplantıda ağırlıklı olarak istatistik konusunda global ajanda maddelerini konuşacağız. Bunların başında hiç şüphesiz 2016 yılından bu yana uygulanmaya başlanan sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu hedeflerle ilgili istatistiği ilgilendiren önemli bir yer işgal edecek." diye konuştu.

Kulaklıkaya, toplantının son dönemlerde nüfus sayımlarının daha modern tekniklerle yapıldığına ve toplantının bir diğer gündem maddesinin de nüfus ile ilgili olduğuna işaret ederek "Nüfus sayımlarının ekonomik planlama açısından ne kadar önemli olduğu hiç şüphesiz tartışma götürmez. Dolayısıyla ikinci önemli konumuz da nüfus istatistikleri. Nüfus sayımı konusunda ülkelerin ve uluslararası kuruluşların tecrübelerinin paylaşılması olacak." ifadelerini kullandı.

Göç istatistikleri de masada olacak

Tüm dünyada son dönemlerde siyasi krizler ve iç savaş gibi faktörlerden dolayı ülkelerin mülteci kriziyle başa çıkmak zorunda olduğunu vurgulayan Kulaklıkaya, "Bu toplantıda yine göç istatistikleri konusunu da masaya yatıracağız. Hem uluslararası kuruluş temsilcileriyle hem de ülkelerin bu konudaki deneyimlerini paylaşmalarıyla verimli bir tartışma ortamı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kulaklıkaya, iki gün sürecek toplantıya yaklaşık 40 ülke ve 10 uluslararası kuruluştan yaklaşık 70 kişilik bir katılım olduğunu kaydederek "Bu toplantıyı İslam Kalkınma Bankasının maddi desteği ile de bir anlamda taçlandırıyoruz. Bu sene yedincisini yapıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin ev sahipliğinde yaptık. Bundan sonraki toplantılarda da talip olan başka ülke olursa başka ülkede yapabiliriz ya da Türkiye'de yapmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

SESRIC'in bu yıl 40. kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle bir dizi etkinlik planladığına değinen Kulaklıkaya, bu kapsamda uluslararası kalkınmanın finansmanı ile ilgili bir konferans planlandığını söyledi.

Türkiye tecrübelerini paylaşma konusunda cömert davranıyor

Kulaklıkaya, SESRIC'in bir yıldan fazla zamandır dünyadaki Müslüman diasporanın ekonomik kültürel siyasi durumunu değerlendirdiği bir projesi olduğuna işaret ederek "Bu projenin ilk çıktılarını elde ettik. Önümüzdeki hafta İstanbul'da bu çıktıları tartışacağımız bir workshop yapacağız. Bu toplantıya İslam ülkelerinden diasporada çalışan kurum ve kuruluşları davet ettik. Aynı zamanda ilgili diğer kuruluşlar da konferansı takip edecekler. Onlardan alacağımız geri beslemelerle projenin bundan sonraki kısmını şekillendireceğiz." görüşünü paylaştı.

İstatistik, araştırma faaliyetleri ve teknik iş birliği alanlarında faaliyet gösteren SESRIC'in Türkiye'de bulunmasının önemli olduğunu ve bu kapsamda Türk hükümetinin desteğini aldıklarını söyleyen Kulaklıkaya, "Türkiye İslam ülkeleri arasında göreceli olarak bir çok alanda üstünlüğe sahip olması hasebiyle bugüne kadarki tecrübelerini başka ülkelerle paylaşma konusunda son derece cömert davranıyor ve bu merkezin faaliyetlerine de bu şekilde yansıyor." dedi.