İİT, İsrail'i "apartheid rejimi" olarak tanımlayan Af Örgütü raporundan memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Uluslararası Af Örgütünün yayımladığı ve İsrail'i "apartheid (sistemsel ayrımcılık)" rejimi olarak tanımlayan raporu memnuniyetle karşıladığını bildirildi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Af Örgütünün 1 Şubat Salı günü " İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla yayımladığı 280 sayfalık rapora dikkati çekildi.

Af Örgütü raporunun "işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı ihlallerinin yanı sıra ırkçı suçları ve politikalarına dair uluslararası hukuki bir kanıt olduğu" belirtilen açıklamada, uluslararası topluma da "Filistin halkına karşı ırkçı ayrımcılık suçları işleyen İsrail'den hesap soracak adımlar atma" çağrısında bulunuldu.

Af Örgütünün "apartheid" raporu

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, 1 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, " İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla hazırlanan 280 sayfalık detaylı raporunu duyurmuştu.

İsrail'in Filistinlilerin haklarını kontrol ettiği tüm bölgelerde, Filistinlilere karşı uyguladığı baskı ve tahakküm sistemine geniş detaylarıyla yer verilen araştırma raporunda, "apartheid suçunun" İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları ile yerinden edilerek diğer ülkelere sığınan Filistinlileri kapsayacak kadar geniş olduğu vurgulanmıştı.

Apartheid sistemi, uluslararası hukuka göre, bir ırksal grubun diğer bir ırksal grup üzerinde kurduğu kurumsallaşmış ve sistematik baskı ve tahakküm rejimi olarak tanımlanıyor. Ciddi bir insan hakları ihlali sayılan apartheid, uluslararası kamu hukukuna aykırı kabul ediliyor.