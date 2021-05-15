İslam İş birliği Teşkilatı İcra Komitesi İsrail'in Filistin saldırısını görüşecek
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İslam İş birliği Teşkilatı İcra Komitesi İsrail'in Filistin saldırısını görüşecek

İslam İş birliği Teşkilatı İcra Komitesi İsrail'in Filistin saldırısını görüşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere pazar günü bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere pazar günü bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere Dışişleri Bakanları Düzeyinde Gerçekleştirilecek Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi olağanüstü toplanacak.

"İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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