İİT Haber Ajansları Birliğinden "Koronavirüs Salgınında Bir Arada Yaşam ve Uyum" çalıştayı
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İİT Haber Ajansları Birliğinden "Koronavirüs Salgınında Bir Arada Yaşam ve Uyum" çalıştayı

İslam İşbirliği Teşkilatı Haber Ajansları Birliğince (UNA) telekonferans yoluyla "Koronaviru¨s Salgını Işığında Farklı Din ve Kültürlerin Bir Arada Yaşamasını ve Aralarındaki Uyumu Pekiştirmenin Yolları" konulu çalıştay düzenlendi.

İİT Haber Ajansları Birliğinden
20.08.2020 22:49 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:49

İslam İşbirliği Teşkilatı Haber Ajansları Birliğince (UNA) telekonferans yoluyla "Koronaviru¨s Salgını Işığında Farklı Din ve Kültürlerin Bir Arada Yaşamasını ve Aralarındaki Uyumu Pekiştirmenin Yolları" konulu çalıştay düzenlendi.

İİT Haber Ajansları Birliğince düzenlenen çalıştaya, ana davetli olarak katılan Du¨nya İslam Birliği (MWL) Genel Sekreteri Dr. Muhammed bin Abdulkerim El-İsa bir konuşma yaptı.

El İsa, Müslümanlar ve bütün insanlık için öncelikli olan bir arada yaşama konusunu, bütün dinlere ve kültürlere inananların barış ve huzur içinde bir arada yaşaması meselesini ele alacaklarını söyledi.

Bir arada yaşama konusunda başarılı olmanın radikallerle mücadelede ön koşul olduğuna işaret eden El İsa, bazı akademisyen ve entelektüellerin kültürler ve medeniyetler arası bir çatışma olduğu fikrinin reklamını yaptıklarını da belirtti.

El İsa, kültürler arası çatışma fikrini benimseyenlerin ve yayanların toplumda bulunduğuna dikkati çekerek, bir arada yaşama konusunda İslami yaklaşımı aktarmanın asli görevleri arasında olduğunu anlattı.

"İslam, barışçıl şekilde bir arada yaşamayı teşvik ettiği gibi evrensel değerlere ve prensiplere de gereken dikkati gösteriyor." diyen El İsa, İslam'ın farklılıklara ve çok kültürlülüğe saygı gösterdiğini vurguladı.

"Müslüman ülkeler arasında iş birliği mühimdir"

El İsa, 2019'da onaylanan Mekke Bildirgesi'nin 100'den fazla ülkeden 1000'den fazla katılımcıyla oluşturulduğunu ve bildirgenin İslam dünyasının birlikteliğini bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.

Dünya İslam Birliğinin, İslami hakikatleri ortaya çıkarmak ve izah etmek için çalışan uluslararası bir örgüt olduğuna dikkati çeken El İsa, şunları kaydetti:

"Müslüman ülkeler arasında ve diğer inanç, kültürlerin takipçileri arasında koordinasyon ve iş birliği mühimdir. Birlik, aşırı ve terör unsurlarla muhatap olanlara karşı kimliklerine, niyetlerine bakmaksızın yanlarındadır. Fikirlerin aşırılıkla yanlış aktarılması ve buna karşı ortaya çıkan İslamofobya ile mücadele etmek için Dünya İslam Birliği tüm çabayı gösterecektir.

Birlik, herhangi bir olumsuz yaftalamadan kendini sakınacak ve tüm risklere rağmen İslami hakikatin bilinmesi için çaba gösterecektir. Bu konularda sorun ortaya çıkması halinde müdahil olup, uyarmaktan da geri durmayacaktır."

Çalıştay, üye ülkelerin temsilcilerinin El İsa'ya sordukları soruların cevaplanmasının ardından tamamlandı.

Kaynak: AA

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