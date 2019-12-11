İİT Haber Ajansları Birliği Olağanüstü Toplantısı Cidde'de başladı

11.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:18

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Haber Ajansları Birliği (UNA) Olağanüstü Yürütme Kurulu Toplantısı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cidde'deki İİT Genel Sekreterlik binasında bugün başlayan olağanüstü toplantı iki gün sürecek.

Suudi Arabistan Medya Bakanı Turki eş-Şebane'nin başkanlık ettiği toplantıda, İslam ülkeleri haber ajanslarının medya alanındaki iş birliği ve koordinasyonu ile İİT'ye üye ülkelerin haber ajansları arasındaki iş birliğine ilişkin çeşitli konuların görüşüleceği aktarıldı.

Toplantıda ayrıca İİT'nin bazı mali ve idari dosyalarının da ele alınacağı ifade edildi.

Toplantıya Anadolu Ajansı da katılıyor

UNA Olağanüstü Yürütme Kurulu Toplantısı'nda Anadolu Ajansından Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan ile Arapça Haberler Editörü Hasan Mekki'nin bulunduğu bir heyet de yer alıyor.

İİT Genel Merkezi'nde 15 Eylül 2017'de düzenlenen toplantıda, Uluslararası İslami Haber Ajansının (IINA), "İİT Üye Ülkeleri Haber Ajansları Birliği"ne (UNA) dönüştürülmesi kararı alınmıştı.

IINA, 1972'de Cidde'de düzenlenen İİT 3. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kurulmuştu.

Kaynak: AA