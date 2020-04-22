İİT Genel Sekreteri Useymin'den Kovid-19'la mücadelede "daha fazla dayanışma" çağrısı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "ortak düşman" olarak nitelendirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede üye ülkeleri daha fazla dayanışmaya çağırdı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "ortak düşman" olarak nitelendirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede üye ülkeleri daha fazla dayanışmaya çağırdı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nda Kovid-19'la mücadele ve salgının yansımaları ele alındı.

Kovid-19 salgınının sağlık, sosyal ve ekonomik etkilerinin önüne geçilmesinin kaçınılmazlığına dikkat çekilen toplantıda, üye ülkelerin salgına karşı kendi ulusal prosedürlerini güçlendirmesi ve virüse karşı küresel mücadelenin dayanışma ruhu içinde devam etmesi çağrısında bulunuldu.

İİT Genel Sekreteri Useymin, toplantıdaki konuşmasında, Kovid-19'u "ortak düşman" olarak nitelendirdi ve bu mücadelede herkesin aynı gemide yer aldığını belirtti.

Salgının oluşturduğu tehdidin ulusal, bölgesel ve hatta küresel düzeyde çeşitli alanlara uzandığına işaret eden Useymin, "Dolayısıyla İİT'ye üye ülkelerin her zamankinden daha fazla İslam dini değerlerinden türeyen dayanışma ve koordinasyon ile iş birliğine gitmesi gerekiyor." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da konuşmasında, ülkesinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında İslami Dayanışma Fonu'na her yıl üçer milyon olmak üzere 3 yılda toplam 9 milyon dolar destek vereceğini hatırlattı.

Kaynak: AA