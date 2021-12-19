Son dakika haberi | İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Toplantı salonunda bakan ve liderlerle selamlaşması Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması
Toplantı salonunda bakan ve liderlerle selamlaşması
Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı.