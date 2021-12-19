Son dakika haberi | İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı - Haberler
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Son dakika haberi | İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı

AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Toplantı salonunda bakan ve liderlerle selamlaşması Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması

Toplantı salonunda bakan ve liderlerle selamlaşması

Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı.

Son dakika haberi | İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı

Son dakika haberi | İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı

Son dakika haberi | İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı

Son dakika haberi | İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı

AA - Son Dakika Haberleri

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