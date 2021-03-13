İİT'den İsviçre'de peçeyi yasaklayan referanduma tepki
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İİT'den İsviçre'de peçeyi yasaklayan referanduma tepki

13.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:12
İİT'den İsviçre'de peçeyi yasaklayan referanduma tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsviçre'de "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağının" yapılan referandumda kabul edilmesini şiddetle kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsviçre'de "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağının" yapılan referandumda kabul edilmesini şiddetle kınadı.

İİT'ye bağlı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İsviçre'de peçenin yasaklanmasına tepki gösterilerek, bunun ayrımcı bir uygulama olduğu belirtildi.

Peçe yasağının çoğulculuk ilkelerine aykırı olduğu, hoşgörü değerleriyle çeliştiği ifade edilen açıklamada, ayrıca İsviçre'nin insan hakları alanındaki bölgesel ve uluslararası bağlılıklarını ihlal ettiği kaydedildi.

İsviçre'deki referandum

İsviçre'de aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) üyelerinin de bulunduğu "Egerkinger Komitee" adlı grubun öncülük ettiği inisiyatif ile 7 Mart'ta ülke genelinde peçe yasağı için referanduma gidilmişti.

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu, seçmenlere, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulunmuştu.

Hükümetin bu tavsiyesine rağmen halkın yüzde 51,2'si yapılan referandumda, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini desteklemişti.

Luzern Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre, İsviçre'de burka kullanan Müslüman bulunmazken sadece 30 kişi nikap giyiyor.

Doğrudan demokrasi ile yönetilen İsviçre'de önergeler, 100 bin imza toplanması halinde vatandaşlara sunuluyor ve referandumlarda onaylanırsa doğrudan yürürlüğe giriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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