İİT'den İsrail'e Kovid-19 nedeniyle Filistinli mahkumları salıverme çağrısı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler (BM) ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hapishanelerindeki Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler (BM) ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hapishanelerindeki Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, başta BM ile ICRC olmak üzere tüm ilgili uluslararası kurumlar, tüm hasta, yaşlı, kadın, çocuk ve idari tutukluluk nedeniyle cezaevinde tutulan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e baskı yapması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Filistinli esirlere yönelik devam eden ihlallerin son bulması ve insan haklarının korunması gerekli. İİT, bazı esirlerin Kovid-19'a yakalandığı ve tedavi başta olmak üzere birçok temel haktan mahrum edildiği ve keyfi uygulamalara maruz kaldıkları yönündeki raporların ardından İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumunu yakından takip ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Filistinli tutukluların hayatından İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Filistinli gruplardan tutuklulara için uluslararası koruma isteği

Gazze'deki Filistinli gruplar, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için uluslararası koruma sağlanmasını talep etmişti.

Filistinli grupların büyük kısmını bünyesinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ICRC, Dünya Sağlık Örgütü ve BM ofislerine birer yazı gönderilerek, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin, tutuklulara yönelik kasıtlı tıbbi ihmalde bulunduğu belirtilmişti.

"İsrail, virüs taşıyan İsrailli asker, doktor, subay ve tutukluları, Filistinli tutuklularla temas kurmaları için hapishanelere salıyor." ifadelerine yer verilen yazıda, Hapishaneler İdaresi'nin, Filistinlilerin uzman doktorlar tarafından muayene edilmesine ve koğuşlarının dezenfekte edilmesine izin vermediği kaydedilmişti.

İsrail'de, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 400'e, vaka sayısı 49 bin 204'e ulaştı.

İsrail hapishanelerinde 365'i idari tutuklu, 160'ı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Kaynak: AA