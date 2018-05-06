İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Musa Kulaklıkaya Oldu

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı'na Türkiye'nin adayı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya seçildi.

54 ÜLKEDEN 28'İNİN OYUNU ALDI

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılan 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında İİT'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı'na 54 ülkeden 28'inin oyunu alan Türkiye'nin adayı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya seçildi. Toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim sonuçlarının bildirilmesinin ardından Kulaklıkaya'yı tebrik etti.