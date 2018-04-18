İit 4. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı - Gençlik ve Spor Bakanı Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, uyuşturucu ve bağımlılıklar ile mücadelenin zorunluluk olduğunu belirterek, "Uyuşturucu ve bağımlılıklar ile mücadele konusunda, İİT üyesi devletlerle bilgi ve deneyim paylaşımı hususunda hazır olduğumuzu bildirmek isterim." dedi.

Bakan Bak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 4. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı'nın çalışma oturumunda konuşma yaptı.

Türkiye'nin İİT Zirve Başkanlığı görevini yürütmekte olduğunu hatırlatan Bak, Türkiye olarak gençlik merkezleri, uluslararası gençlik akademisi, gençlik kampları ve gençlik değişimleri ile İİT'nin gençlik alanında benzeri girişimlerine katkı sağladıklarını, dost ve kardeş ülkelerin bu kapsamdaki eğitim amaçlı projelerine de kapılarını açık tuttuklarını söyledi.

Bak, Kudüs'te aldıkları karar doğrultusunda İİT üye devletlerinin tüm gençlerine yönelik "Kudüs" temalı Uluslararası Gençlik Kampını Türkiye'de yapacaklarını duyurdu.

Türkiye olarak Filistin'i her zaman desteklediklerini ve gençlerin Kudüs'e gitmeleri için sürekli teşvik ettiklerini belirten Bak, Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gençlere eğitimler verdiklerini kaydetti.

Bak, "İİT üye devletleri olarak İslam dünyasının iç ve dış istikrar kaynaklarına karşı verdiği mücadelede, zorlukların üstesinden gelmek için gerçek bir İslami dayanışma ve iş birliği ruhu içinde birlikte hareket etmekten ve tüm siyasi, sosyal ve mali kaynaklarımızı seferber etmekten başka seçeneğimiz yoktur. Gençlik politikalarından sorumlu hükümet makamlarının temsilcileri olarak, bizler önemli bir demografik varlığa ve büyük potansiyele sahip gençleri güçlendirerek ve karar alma süreçlerine dahil ederek gençliğin karşı karşıya olduğu sorunlara en kısa zamanda karşılık verebilmeliyiz." diye konuştu.

Bakü'deki toplantıda kabul edilecek İİT Gençlik Stratejisi'nin, İslam coğrafyasındaki devletlerin nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan gençliğin güçlendirilmesine yönelik iş birliğine yol gösterici nitelikte büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getiren Bak, şunları söyledi:

"Gençliğin kaygılarının ve karşı karşıya kaldığı zorlukların üstesinden gelmek için ortak bir çerçeve oluşturacak strateji belgesinden daha da önemli olan husus, şüphesiz bu kararların uygulanmasıdır. Uygulamadan sonra stratejide iyileştirmeler yapılabilir. Ancak uygulama yoksa strateji sadece kağıt üzerinde kalacaktır."

Uyuşturucu ve bağımlılıklar ile mücadelenin önemine dikkati çeken Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Uyuşturucu ve çeşitli bağımlılıklar, gençlerimiz açısından önemli bir tehdit teşkil etmektedir. Uyuşturucu ve bağımlılıklar ile mücadele, gençlerimize ulaşmak için bir tercih değil zorunluluk ve zarurettir. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da ifade ettikleri üzere, 'Silahlı terör neyse uyuşturucu terörü de odur.' Bu konuda bakanlıklarımız sivil toplum kuruluşları ile birlikte en güncel bilimsel yöntemlerle çalışmalarını kararlılıkla yürütmektedir. Bakanlığımız kurulduğu günden bu yana bağımlılıkla mücadele temalı 205 projeye 5 milyon dolara yakın destek verilmiştir. Sadece 2017 yılında 31 projeye 500 bin dolara yakın destek verdik. Ayrıca bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kişiye bağımlılık ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi verdik. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak uyuşturucu ve bağımlılıklar ile mücadele konusunda, İİT üyesi devletlerle bilgi ve deneyim paylaşımı hususunda hazır olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isterim. Gençlerimizi tehdit eden, onları elimizden alan, geleceğimizi çalan uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar ile sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele için en önemlisi eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif proje ve faaliyetler gerçekleştirerek, bağımlılıkların en büyük etkeni olan yalnızlıktan gençlerimizi uzak tutmalıyız."

Bakan Bak, Bakü temasları kapsamında İran Gençlik ve Spor Bakanı Mesut Sultanifer ile ikili görüşme gerçekleştirdi.