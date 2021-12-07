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III. Uluslararası CEDEAO Fuarı

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III. Uluslararası CEDEAO Fuarı

III. Uluslararası CEDEAO Fuarı >Antakya Ticaret Borsası İlgi: Dışişleri Bakanlığı'nın 23. 11. 2021 tarihli ve 33551664 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, 16 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 tarihleri arasında Ziguinchor'da III.

III. Uluslararası CEDEAO Fuarı > Antakya Ticaret Borsası

İlgi: Dışişleri Bakanlığı'nın 23. 11. 2021 tarihli ve 33551664 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 16 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 tarihleri arasında Ziguinchor'da III. Uluslararası ECOWAS/CEDEAO (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) Fuarı'nın gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Anılan Fuara ilişkin kayıt formu ve broşür ekte sunulmaktadır.

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