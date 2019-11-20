III. Tarım ve Orman Şurası sonuç bildirgesi yarın açıklanacak

20.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:38

III. Tarım Orman Şurası'nın sektör paydaşlarının yoğun katılımıyla tamamlandığı, sonuç bildirgesinin yarın açıklanacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 yıl aradan sonra toplanan III. Tarım Orman Şurası'nın en geniş katılımlı sektör istişare toplantısı olduğu belirtildi.

Şura kapsamında oluşturulan web sayfası, SMS ve diğer iletişim mecralarıyla tarım ve ormanın yarını için yaklaşık 30 bin öneri geldiği ifade edilen açıklamada, önerilerin, 611 kişiden oluşan 21 çalışma grubunda tek tek incelendiği, 18 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren şurada 21 komisyonun, çalışma belgelerinde yer alan hedef ve stratejiler üzerinde çalışarak komisyon raporlarını hazırladığı kaydedildi.

Açıklamada, bu raporların toplam 550 kişiden oluşan komisyon üyeleri tarafından oy çokluğu esasına göre kabul edilerek tutanağa bağlandığı ve Şura Başkanlık Divanına teslim edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şura sonunda ortaya çıkan sonuç bildirgesinin yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA