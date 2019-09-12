12.09.2019 01:04

- III. Tarım Orman Şurası için 9 bin 324 kişi görüşünü iletti

Bakan Pakdemirli'den gurbetçi vatandaşa şura daveti

ANKARA - III. Tarım Orman Şurası için "Görüşünü Bildir" platformuna, 9 bin 324 kişi görüşünü iletti.

15 yıl aranın ardından yapılacak olan, III. Tarım Orman Şurası için oluşturulan ve 1.611 katılımcıdan oluşan 21 adet çalışma grubu, tarım ormanın 25 yılına yön verecek raporları hazırlama aşamasında sona yaklaşıyor. Ekim ayında yapılması planlanan Şura sürecinde, hem bakanlık internet sayfasında yer alan "Görüşünü Bildir" platformu, hem telefon mesajı hem de elektronik posta ve ÇKS'ye (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlı 1.6 Milyon çiftçi ve sektörün tüm paydaşlarından öneriler gelmeye devam ediyor. Gelen öneriler tek tek incelenip çalışma gruplarına değerlendirmeleri için iletilirken, kimi mesajlar da dikkat çekiyor.

Şura hazırlık çalışmaları Ekim'e kadar devam edecek

Bütün öneri ve görüşlerin titizlikle ele alındığı 21 çalışma grubunun mesaisi Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Bu çalışmalarla hazırlanacak raporlar neticesinde, Tarım ve Ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek olan kararlar, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak.

Şura için 10 bine yakın görüş iletildi

15 yıl aranın ardından yapılacak olan III. Tarım Orman Şurası için oluşturulan çalışma grupları, tarım ormanın 25 yılına yön verecek raporları hazırlama aşamasında ise sona yaklaşıyor. Şura tanıtımının yapıldığı 17 Temmuz'dan bu yana "Görüşünü Bildir" platformuna, 9 bin 324 kişi görüşünü iletirken; 21 çalışma grubunda görüntülü ve yazılı iletilen bütün öneriler tek tek inceleniyor.

Bakan Pakdemirli, gurbetçi vatandaşı Şura'ya davet edecek

Danimarka'dan görüşlerini ileten, hatta III. Tarım Orman Şurası'na katılmak istediğini dile getiren Muhammed Güzel de fikirlerini paylaşan vatandaşlardan birisi. Danimarka'da yaşayan ancak Türkiye'ye kesin dönüş yapmayı planladığını belirten Güzel, Şura toplantısına katılmak istediğini dile getirirken önerilerinide sundu. Şura sürecini ve talepleri yakından takip eden Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Muhammed Güzel'i Şura için Ankara'ya davet edecek.

Kaynak: İHA