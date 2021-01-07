IICEC direktörlüğüne Bora Şekip Güray atandı
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IICEC direktörlüğüne Bora Şekip Güray atandı

07.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:52
IICEC direktörlüğüne Bora Şekip Güray atandı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) direktörlüğüne Bora Şekip Güray'ın getirildiği bildirildi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) direktörlüğüne Bora Şekip Güray'ın getirildiği bildirildi.

IICEC'ten yapılan açıklamada, IICEC direktörlüğü görevine, 2018'den bu yana merkezin araştırma direktörlüğünü yürüten Güray'ın atandığı belirtildi.

Açıklamada, kamu ve özel sektörde, enerjide bölgesel ve uluslararası iş birliklerine yönelik projelerde görev alan Güray'ın, IICEC Araştırma Direktörü olarak görev yaptığı dönemde de enerji alanında birçok araştırma raporunun üretilmesi, farklı araştırma projelerinin geliştirilmesi ve enerji sektöründe kamu-sanayi-akademi paydaşlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi çalışmalarıyla IICEC araştırmalarının ve bilinirliğinin artırılmasına katkı sağladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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