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IICEC Araştırma Direktörü Güray: Karadeniz'de keşfedilen rezerv sektörün büyümesine katkı sağlayacak

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin enerji sektörünün güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

IICEC Araştırma Direktörü Güray: Karadeniz'de keşfedilen rezerv sektörün büyümesine katkı sağlayacak
22.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:25

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin enerji sektörünün güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Güray yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından atılan önemli adımların ve sürdürülen yoğun çalışmaların bir sonucu olarak Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini belirtti.

Bu rezervin, Türkiye enerji sektörünün güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlayacağına işaret eden Güray, ileride yeni rezervlerin bulunmasında da bu gelişmenin öncü rol oynamasını beklediğini ifade etti.

Güray, söz konusu keşfin, gelecek birkaç yılda doğal gaz ithalat müzakerelerinde Türkiye'nin elini güçlendirebilecek olması bakımından da çok değerli bir gelişme olduğunu bildirdi.

Bora Şekip Güray, bu keşif ve devamında gelebilecek yeni keşiflerle doğal gaz arzında yerli üretimin artırılmasının, enerji ithalatı kaynaklı cari açığın azaltılması ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi gibi makro hedeflere sağlayacağı katkının Türkiye için çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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