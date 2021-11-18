İİBF Öğretim Elemanları "COP26 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı"na Katıldı - Haberler
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İİBF Öğretim Elemanları "COP26 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı"na Katıldı

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İİBF Öğretim Elemanları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, "COP26 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı"na katıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, "COP26 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı"na katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turan Kocabıyık, Araştırma Görevlileri Türker Teker, Mehmet Mazak ile Esra Aksoy, Birleşik Krallık'ın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen taraflar konferansında ülkemizin temsil edildiği Türkiye Pavilyonu'nda sunumlarını gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Turan Kocabıyık ve Arş. Gör. Esra Aksoy, sunumlarında ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verirken; Arş. Gör. Türker Teker ve Arş. Gör. Mehmet Mazak da ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen iklim bonosu ihraçları ile ilgili bilgileri aktardı.

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