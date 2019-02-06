İib'den Yeni Yılda Büyük İhracat Artışı

İstanbul İhracat Birlikleri (İİB) bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği, 2019 yılının ilk ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 13,6 artışla toplamda 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İİB, 2019 yılı ocak ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, İİB bünyesindeki yedi ihracatçı birliği, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla toplamda 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İİB, 2018'in ocak ayında 525 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Birlik, son 12 ayda ise toplamda 7 milyar 100 milyon dolar ihracat yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, birlik olarak 2019 yılının ilk ayında Türkiye'nin genel ihracat artış oranının iki katından da fazla bir oranda ihracat artışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.



İİB'nin ocak ayında Türkiye'nin en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ilk üç ihracatçı birliğinden birisi olduğunu belirten Sezer, "Alt birliklerimizden Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği yüzde 116'lık bir oran ile Türkiye'nin en çok ihracat artışı sağlayan birliği oldu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün Çin ve AB Pazarına açılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunun gerçekleşmesi halinde sektör ihracatının 500 milyon dolar artacağını öngörüyoruz. İİB olarak, yeni yıla başarılı bir giriş yaptığımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin büyümesine katkı yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bunun karşılığını almaya başladık. Planlamalarımız doğrultusunda ilerleyerek, yeni pazarlar ile 2019 ihracat hedeflerimizi tutturacağımıza olan inancımız tazelendi." değerlendirmelerinde bulundu.

Açıklamaya göre, İİB bünyesindeki birliklerde 2019 ocak ayı ihracat rakamları şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılının ocak ayında 157 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, son 12 ayda 1 milyar 923 milyon dolarlık ihracata imza attı.



İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yeni yılın ilk ayında yaklaşık 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttırdı. Birlik, son 12 ayda ise 1 milyar 640 milyon dolarlık ihracat yaptı.



Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 2019'un ilk ayında yaklaşık 92 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatında yüzde 116'lık rekor bir artış sağladı. Gemi, Yat ve Hizmetleri, Türkiye'nin en çok ihracat artışı sağlayan sektörü oldu.



İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yeni yılın ilk ayında gerçekleştirdiği yaklaşık 69 milyon dolarlık ihracat ile bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 17,5'lik bir büyüme yakaladı. Birlik, son 12 ayda 763 milyon dolarlık ihracata imza attı.



İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılının ilk ayında 65 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, son 12 ayda 665 milyon dolarlık ihracata imza attı.



İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, yeni yılın ilk ayında 22,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, son 12 ayda 360 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.



İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 2019'un ocak ayında 15 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, bir önceki yılın aynı dönemine oranla ihracatını yüzde 9,3 arttırdı. Birlik, son 13 ayda 157 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Kaynak: AA