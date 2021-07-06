Iı. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi Ziyaretçileriyle Buluştu

II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi Ziyaretçileriyle Buluştu II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi, 5 Temmuz 2021 tarihinde Üniversitemiz Hastanesi A/Blok girişi yanı bahçede sergilendi.

II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi Ziyaretçileriyle Buluştu II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi, 5 Temmuz 2021 tarihinde Üniversitemiz Hastanesi A/Blok girişi yanı bahçede sergilendi.

Üniversitemiz Hastanesi iç mekan tasarımında kullanılacak olan çalışmalar, 2 gün boyunca Başhekimlik koridorunda sergilenmesinin ardından hastane koridorlarına dağıtımı yapılacak.

Türkiye'nin İlk Online Hastane Sergisi

Hastanemiz tarafından düzenlenen ve 'Türkiye'nin ilk online hastane sergisi 'olma özelliğini taşıyan sergi, 50 sanatçıya ait 100 eserden oluşuyor.

Hediye edilen eserlerle oluşturulan sergiyi hastane. adu. edu. tr üzerinden ziyaret ederek eserler ve sanatçılar hakkındaki kısa bilgilere ulaşmak mümkün. Resimler ve fotoğraflar için belirli bir konu kısıtlaması olmadan oluşturulan sergide gelen eserler; yağlı boya, karakalem, suluboya, pastel, ebru ve çini gibi birçok tekniği kapsıyor.

Kaynak: Habermetre