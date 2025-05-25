ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada II. Mahmud döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askerî bandonun adı hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

II. Mahmud döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askerî bandonun adı hangisidir?

A: Kanun-1 Hümâyun

B: Muzika-yi Hümâyun

C: Tambur-ı Hümâyun

D: Sâz-ı Hümâyun

Cevap :B