II. Mahmud döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askeri bandonun adı hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada II. Mahmud döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askeri bandonun adı ne? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

II. MAHMUD DÖNEMİNDE İTALYAN GİUSEPPE DONİZETTİ'NİN ÖNDERLİĞİNDE 1828'DE KURULAN ASKERİ BANDONUN ADI HANGİSİDİR?

A: Kanun-ı Hümayun

B: Muzıka-yı Hümayun

C: Tambur-ı Humayun

D: Saz-ı Humayun

Cevap: B