II kırsal kalkınma destekleri 5'inci başvuru çağrısı kapsamında desteklenecek projelerin 2'inci...

09.10.2019 10:07

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, IPARD-II kırsal kalkınma destekleri 5'inci başvuru çağrısı 2'inci grubunda destek almaya hak kazanan ve 200 milyon liralık hibe sağlanacağı 182 projenin onaylandığını açıkladı.



Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini bildirdi.



Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 Şubat 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 5. Başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2. Grup sonuçlarının www.tkdk.gov.tr adresinden açıklandığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerinde "Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu" tarafından değerlendirmeleri tamamlanan 182 proje onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı.



182 projeye toplam 200 milyon TL hibe sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda 500 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapılması ve 1000 yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.



Onaylanan ve hibe desteği alacak projelerin; 71'i besi çiftliği, 44'ü süt çiftliği, 13'ü broyler, 1'i yumurtacılık, 12'si süt işleme, 5'i kırmızı et işleme, 1'i su ürünleri işleme, 35'i de meyve ve sebze soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor."



Pakdemirli, IPARD-II 5.Başvuru Çağrı Döneminde onaylanacak diğer projelerin de önümüzdeki aylarda kamuoyuna açıklanmaya devam edeceğini söyledi.



Türkiye'nin, IPARD Kırsal kalkınma uygulamalarında Avrupa Birliğine aday ülkeler içinde en başarılı ülke olduğunu kaydeden Pakdemirli, 2011 yılında uygulaması başlayan IPARD programı kapsamında ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu, teknoloji seviyelerinin iyileştirilmesi ve AB standartlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.



Kırsalda 8 yılda 10 milyar TL yatırımla, 60 bin istihdam oluşturuldu



Pakdemirli, 42 ilde uygulanan IPARD Programı kapsamında, 16 sektördeki yatırımlara sektöre göre değişmekle birlikte 125 bin Avro ila 3 milyon Avro arasındaki bölümüne yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe sağlandığını belirterek, "TKDK tarafından yürütülen etkin çalışmalar neticesinde son 8 yılda kırsalda 7 bini kadın ve gençlere ait olmak üzere 14 binden fazla projeye 4 milyar Lira hibe sağlandı. Bu hibe sayesinde kırsalda 10 milyar Liralık yatırım yapıldı ve 60 bin yeni istihdam oluşturuldu." dedi.



Pakdemirli, "yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma anlayışıyla" kırsaldaki dinamizmi daha çok enerjiye, daha çok üretime çevirmek için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA