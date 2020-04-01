II. İnönü Zaferinin 99'üncü yıl dönümü İnönü'de kutlandı İnönü ilçesinde, II. İnönü Zaferinin 99'üncü yıl dönümü dolayısı ile tören düzenlendi.

İnönü ilçesinde, II. İnönü Zaferinin 99'üncü yıl dönümü dolayısı ile tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törene, İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdür Muhammet Büyük, İlçe Emniyet Amir Hayati Gündü ve İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan katıldı.

Törendeki konuşmasında, 2'inci İnönü Zaferinin milletimizin makus talihinin yenildiği bir zafer olduğunu belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "2'inci İnönü Zaferi'nin 99'üncü yıl dönümünde başta Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'yü, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA