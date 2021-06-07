'II. Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasında başvuru süreci uzatıldı
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'II. Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasında başvuru süreci uzatıldı

'II. Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasında başvuru süreci uzatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Milliyet Sanat'ın, heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ve bu yıl Mesa Holding'in sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan "II. Heykelde Yeni Keşifler" yarışmasının başvuru süreci gösterilen yoğun ilgi sebebiyle uzatıldı.

Milliyet Sanat'ın, heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ve bu yıl Mesa Holding'in sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan "II. Heykelde Yeni Keşifler" yarışmasının başvuru süreci gösterilen yoğun ilgi sebebiyle uzatıldı.

Sanatta yeni kapılar açmak ve daha geniş kitleler ile paylaşmak isteyen heykel sanatçılarını destekleyen Milliyet Sanat dergisi, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasına gösterilen yoğun ilgi sebebiyle başvuru sürecini 30 Haziran tarihine kadar uzattı.  Yarışma sonunda dereceye giren ilk 10 eser, eylül ayında Kemer Country Club'da açılacak sergide sanatseverlerle buluşacak. Eserler daha sonra Boğaz'ın eşsiz manzarasında yer alan tarihi Cemil Molla köşkü bahçesinde 'Heykelde Yeni Keşifler' yarışması kapsamında sergilenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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